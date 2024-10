En vivo: Argentina vs Francia, por la semifinal del Mundial Futsal Uzbekistán 2024 Seguí el partido en vivo y mirá los goles. Triunfo de Argentina y su paso a las finales del Mundial Futsal Uzbekistán 2024

La Selección argentina de Futsal sigue a paso firme en el Mundial que se desarrolla en Uzbekistán. El equipo de Matías Lucuix aplastó por 6-1 a Kazajistán este lunes y avanzó a la semifinales, donde se medirá ante Francia, que derrotó 2-1 a Paraguay.

La Selección nacional es una de las potencias en esta disciplina. En esta Copa del Mundo ganó todos sus partidos e intentará seguir con ese buen rendimiento para llegar a su tercera final consecutiva. En los últimos dos mundiales de futsal, fue campeón en Colombia 2016 y quedó segundo en Lituania 2021.

Tiempo cumplido, resultado final: Argentina 3 vs Francia 2

16:30´ del segundo tiempo , Gol de Argentina de Kevin Arrieta, infalible, desde sexta falta: Argentina 3 vs Francia 2.



, Gol de Argentina de Kevin Arrieta, infalible, desde sexta falta: Segundo tiempo , 5 minutos finales: Argentina 2 vs Francia 2. P



, 5 minutos finales: 10´ del segundo tiempo : Argentina 2 vs Francia 2. Partidazo en Taskent.

: A los 5′ del segundo tiempo , convierte Mamadou Toure para empatar: Argentina 2 vs Francia 2

Comienza el segundo tiempo: Argentina 2 vs Francia 1 ¡Final del primer tiempo! #Argentina 🇦🇷 2 (Arrieta y Claudino) 🆚 #Francia 🇫🇷 1 (Menendez)

Argentina lo gana al término del primer tiempo: Con goles de Arrieta y Claudino, el equipo de Lucuix derrota 2-1 a Francia en las semifinales de #Uzbekistán2024.

En vivo los detalles del partido:

Goles de Argentina vs. Francia en la semifinal del Futsal:

Cómo es el camino de la Selección argentina en el Mundial de Futsal Uzbekistán 2024:

Grupo C – Fecha 1: Argentina 7-1 Ucrania

Grupo C – Fecha 2: Argentina 2-1 Afganistán

Grupo C – Fecha 3: Argentina 9-5 Angola

Octavos de final: Argentina 2-0 Croacia

Cuartos de final: Argentina 6-1 Kazajistán