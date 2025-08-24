Unión y Trinidad cerraron el clásico de la 7ma fecha con un 2 a 2 El Azul y el León se midieron por una nueva fecha del Torneo Clausura del fútbol local.

Unión y Trinidad, el clásico del 7ma fecha del Torneo Clausura del fútbol local, firmaron un empate y terminaron el encuentro con el marcador 2 a 2, en el Estadio del Bicentenario, en Pocito.

El encargado de abrir el tanteador fue Germán Giménez, quien le dio el 1 a o al Azul de Villa Krause y así se mantuvo hasta la finalización del primer tiempo. Luego del descanso, Trinidad reaccionó y anotó la igualdad: Lorenzo Aballay desde los doce pasos puso el 1 a 1.

El León dio vuelta el partido y nuevamente fue Aballay quien marcó, a los 36 minutos del segundo tiempo. Pero sin sacarle la presión, Unión cambió el tanteador negativo en paridad y Leonel Díaz puso el 2 a 2 final.