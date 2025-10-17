Enojo y tristeza: Los Toros, Selección argentina de Fútbol 11 para sordos, no irá a las Olimpiadas de Tokio Uno de los dos DT del plantel, el sanjuanino Guillermo Basañez, hizo una fuerte declaración tras conocerse la noticia. Tres futbolistas locales eran parte del equipo: Jonathan Castillo, Ricardo Mestre y Axel Varela. Mirá el video.

Luego de un sostenido entrenamiento para estar a la altura de la competición y de la campaña organizada para reunir los fondos que acortaran la distancia hasta el objetivo, finalmente el Seleccionado Nacional de Fútbol 11 para Sordos no será parte de las Sordolimpiadas, que se celebrarán en Tokio desde el 15 al 26 de noviembre. Se trata de “Los Toros”, equipo para el que habían sido convocados tres deportistas locales: Jonathan Castillo, Ricardo Mestre y Axel Varela.

Con visible enojo y tristeza, el sanjuanino Guillermo Basañez -conocido profesor de educación física especializado en deporte adaptado y uno de los técnicos ad honorem de esta selección– comunicó la noticia a través de un video e hizo fuertes declaraciones.

El DT responsabilizó directamente a la gestión anterior de la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y a los organismos que la integran; e indirectamente a la Secretaría de Deportes de la Nación por su falta de colaboración. El profesional habló de “negligencia e intereses personales”.

“Es la primera vez que Argentina queda afuera”, marcó luego Basañez, en diálogo con DIARIO DE CUYO, antes de explicar algunos pormenores.

“En primer lugar CADEC cambia de presidente hace poco y el presidente anterior, no sé si por despecho o por qué, nunca cargó en la página olímpica los datos de 7 jugadores y de algunos del cuerpo técnico; y dejó vencer los plazos, por lo cual estábamos en la fuera de la lista de competencia”, declaró. Por esta razón, explicó, más allá de que hubieran podido reunir el dinero -en este sentido señaló que los subsidios de San Juan, a través de la Dirección de políticas educativas inclusivas o de la Secretaría de Deportes, ya estaban aprobados- varios jugadores e incluso él no podrían haber viajado. Y agregó que “Secretaría de Deportes de la Nación dijo que el presupuesto para fútbol era cero pesos y fue un garrotazo, porque era adonde apuntábamos nosotros para solventar un poco los gastos”. Además, Basañez informó que al no participar, también hay una multa de 5.000 dólares.

“Estoy tranquilo en cuanto a lo profesional porque siempre antepuse la necesidad de estar al frente del grupo, tratando de ser el primero en llegar a las concentraciones, de planificar mi trabajo, de ser el último en irme, de estar presente, de cumplir con los papeles, incluso tramitar expedientes”, expresó. “Y en cuanto a lo personal, es duro, por ahí los demás chicos están lejos y uno no los puede acompañar en este duelo. Como siempre digo, más allá de su alto rendimiento, siguen siendo chicos con una discapacidad y yo priorizo que ellos intenten estar bien. Sí intento hablar por teléfono con los papás de algunos, con los que tienen un resto auditivo la comunicación es directa, y bueno, inculcando que no hay que bajar los brazos. Obvio que yo soy el primero que debe estar fuerte para seguir adelante, por lo menos hasta diciembre, que es cuando termina el contrato. Y de ahí en más, Dios sabrá el rol o dónde estará cada uno”, se explayó.

“La mayoría de los chicos de la selección son jóvenes, tienen mucho para darle al fútbol y ojalá esto sirva como experiencia para que no vuelva a suceder”, enfatizó Basañez.

Mirá el video que grabó el DT sanjuanino de la Selección nacional de Fútbol 11 para sordos