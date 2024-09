El sanjuanino Facundo Nuñer tuvo una destacada participación en la Paraty Brasil by UTMB en la distancia de 110 kilómetros que tuvo lugar el fin de semana entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. El runner multicampeón terminó en el top ten y continúa sumando puntos en su objetivo de estar en el Ultra Trail Mont Blanc, en los Alpes Suizos, franceses e italianos.

Lo cierto es que en Brasil, el sanjuanino compitió entre los 299 runners que le hicieron frente a las diversas dificultades que fueron ocurriendo en el camino. Para el sanjuanino poder terminar dentro del top ten requirió de mucho esfuerzo y sacrificio teniendo que sobreponerse a problemas de salud tras haber tomado agua de vertiente. “Me sentía bien preparado y fuerte hasta el kilómetro 35 fui muy bien con el peruano Remigio Huamán Quispe; ahí entramos a un bosque, que era muy cerrado donde comencé a sentir mucho la humedad y falta de aire y me quedé sin agua, sabiendo que aún quedaban 24 kilómetros para el reabastecimiento por lo que había llevado un soft más y tampoco alcanzó”, explicó el sanjuanino y siguió explicando: “Decidí tomar agua de una pequeña vertiente de agua un poco estancada porque sentía mucha necesidad de hidratarme y a los dos kilómetros comencé con vómitos, lo que se repitió cuatro veces más y lo que me llamó la atención es que era negro y ahí me di cuenta que era el agua que me había caído mal por lo que ya no pude tolerar ni el agua ni las bebidas isotónicas que daba la organización”, continuó.