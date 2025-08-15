Fiesta de 27 carreras Con una multi jornada, que se realizará este domingo, se anticipa el Clásico Sarmiento.

Sabido es que en San Juan, el Clásico Domingo Faustino Domingo Sermiento, es la carrera por excelencia. El año turfístico apunta a la fecha del 11 de septiembre como punto álgido de la temporada, sin embargo, la comisión de carreras del Jockey Club, haciendo un gran esfuerzo, busca darle continuidad a un calendario que tiene en el Clásico Fiesta Nacional del Sol, la segunda gema de la corona.

Dentro de esa programación surge la fecha que se festejará este domingo, que tiene como carrera trascendente el Gran Premio Libertador General San Martín, una prueba sobre 2.000 metros que correrán algunos caballos cuyos propietarios inscribirán en la próxima edición del Sarmiento, que está a la vuelta de la esquina.

Más allá de la prueba larga, la jornada dominguera tendrá su atracción por la cantidad de competencias diagramadas. Entre cuadreras, concertadas y oficiales, serán 27 las emociones que podrá vivir el aficionado, quien volverá a su casa empachado de tanta acción en la cancha de arena del viejo templo rivadaviense.

Cinco son los caballos que correrán el GP Libertador General San Martín, destacandose entre ellos Perfect Inc, que viene de ser quinto en el Clásico Patrono Santiago, corrido el pasado 25 de julio en Mendoza. El pingo preparado por Juan Luna, tendrá como advesarios de fuste al experimentado Asiatic King, del stud La Nona, que entrena Raúl Avila; a Vivi Jurando, cuidado por Sergio Perona. Al quinteto lo completan: Muy Muy Macho y Butan Nat Stud, dos caballos del stud Patas Alegres, que prepara el Pipa Avila.

Entre otras carreras, en una distancia de 400 metros, se disputará el Clásico Dia del Niño, para el que están inscriptos: Cara de Loco (Angaco), Beduina (Rodeo – ganador de tres) y el mendocino Amigo Invisible (ganador de nueve carreras).

La cita empezará a las 08.00 con una prueba de trote.