Marquesado hizo historia este sábado por la tarde en el Estadio del Bicentenario. En un duelo cargado de emoción, el equipo del Far West se impuso 2 a 1 frente a Sportivo Desamparados y se clasificó a la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur.
El partido comenzó con mucha intensidad y emociones desde el arranque. A los pocos minutos del primer tiempo, Leandro Illanes apareció solo por el segundo palo para abrir el marcador y poner en ventaja a Marquesado.
Sportivo Desamparados logró reaccionar y encontró el empate a través de Agustín Torres, que puso el 1 a 1 momentáneo. Sin embargo, el equipo del Far West no bajó los brazos y antes de que terminara la primera mitad, Nicolás Lucero volvió a poner arriba a su equipo con un gol que terminó siendo decisivo.
Con este resultado, Marquesado logró la clasificación al Torneo Regional Amateur 2025/26, sumándose a Atenas como los dos equipos que representarán a la Liga Sanjuanina de Fútbol en la competencia nacional.
El festejo fue total para los dirigidos por el cuerpo técnico de Marquesado, que celebraron con su gente una victoria clave.