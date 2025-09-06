Fiesta en el Far West: Marquesado venció a Desamparados y jugará el Regional Amateur Con goles de Illanes y Lucero, Marquesado superó 2-1 a Sportivo Desamparados y se clasificó al Torneo Regional Amateur. Será uno de los dos representantes sanjuaninos junto a Atenas.

Marquesado hizo historia este sábado por la tarde en el Estadio del Bicentenario. En un duelo cargado de emoción, el equipo del Far West se impuso 2 a 1 frente a Sportivo Desamparados y se clasificó a la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido comenzó con mucha intensidad y emociones desde el arranque. A los pocos minutos del primer tiempo, Leandro Illanes apareció solo por el segundo palo para abrir el marcador y poner en ventaja a Marquesado.

Sportivo Desamparados logró reaccionar y encontró el empate a través de Agustín Torres, que puso el 1 a 1 momentáneo. Sin embargo, el equipo del Far West no bajó los brazos y antes de que terminara la primera mitad, Nicolás Lucero volvió a poner arriba a su equipo con un gol que terminó siendo decisivo.

Con este resultado, Marquesado logró la clasificación al Torneo Regional Amateur 2025/26, sumándose a Atenas como los dos equipos que representarán a la Liga Sanjuanina de Fútbol en la competencia nacional.

MIRA TAMBIÉN Nico Tivani va por toda la gloria

El festejo fue total para los dirigidos por el cuerpo técnico de Marquesado, que celebraron con su gente una victoria clave.