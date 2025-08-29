Fórmula 1: horarios de las prácticas de Colapinto en el GP en Países Bajos

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continuará este fin de semana, tras el receso por el verano en Europa, con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort que corresponde a la fecha 15 del calendario y donde Franco Colapinto conducirá un Alpine por novena vez con el anhelo de sumar sus primeros puntos.

La actividad comenzará, como es habitual, con los entrenamientos. Los dos primeros serán el viernes a las 7.30 y 11 (hora argentina). El sábado a las 6.30 tendrá lugar la tercera práctica mientras que a las 10 comenzará la competencia con la clasificación, en la que los conductores se ordenarán en la grilla de partida para la final del domingo, también a las 10.

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 29 de agosto

7.30: Práctica 1.

11: Práctica 2.

Sábado 30 de agosto

6.30: Práctica 3.

10: Clasificación.

Domingo 31 de agosto

10: Final.

Todas las instancias del GP de Países Bajos se transmitirán en vivo únicamente en la plataforma digital Disney+ Premium. Por televisión, Fox Sports emitirá las etapas en diferido, horas después de su desarrollo. Al momento en que se esté desarrollando la actividad dispondrá de un relato sin imágenes de la pista.

El certamen, luego de 14 GP, lo domina McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías y conquistó 11 pruebas. Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 285 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris con 275. Tercero se ubica el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), pero algo lejos con 187 unidades.

Colapinto, por su parte, disputó ocho carreras y todavía no sumó. Alpine tiene 20 unidades en la clasificación de constructores, en la que marcha último, y todos los consiguió Pierre Gasly. En el lado opuesto, McLaren se encamina a la corona con 559 tantos porque su inmediato perseguidor es Ferrari con 260.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025