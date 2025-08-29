Franco Colapinto quedó 18° en la primera práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos La Máxima retoma la actividad en el circuito neerlandés de Zandvoort.

Los McLaren lideraron la sesión con Lando Norris girando en 1:10.278 y Oscar Piastri en 1:10.570. Los Aston Martin figuraron en la tercera y cuarta posición, con Alex Albon ubicándose quinto en Williams.

Alpine tuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino acumuló 26 vueltas, fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

-Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

-Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

-Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)