Fotos y videos de los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Lanús El encuentro frente a Fluminense por la Copa Sudamericana se vio interrumpido en el entretiempo por la represión policial en el estadio Maracaná.

El partido entre Lanús y Fluminense por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Maracaná se interrumpió unos minutos debido a los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas argentinos. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver cómo los efectivos reprimieron a la parcialidad granate, segundos antes de que se iniciara el complemento.

La suspensión temporal se produjo después de que los jugadores de Lanús se negaran a reanudar el encuentro al observar los incidentes en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos.

Durante los disturbios, la policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús ubicados en el sector superior de una de las cabeceras. La mayoría de los hinchas abandonó su lugar, aunque los enfrentamientos continuaron. El conflicto habría comenzado en los baños de uno de los anillos del estadio.

Tras instantes de suma preocupación, la calma llegó a las tribunas y el partido pudo reanudarse. En el pasado reciente, el estadio Maracaná ha servido de escenario para múltiples episodios en los que la Policía de Río de Janeiro tomó medidas represivas contra equipos extranjeros, repitiendo situaciones casi idénticas a las registradas con la hinchada visitante.

Las imágenes: