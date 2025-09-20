VIDEO: Franco Colapinto chocó en el final de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y largará 16° El piloto argentino perdió el control cuando realizaba el último intento en la Q1. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 19°.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo dos previas al choque de Colapinto por los accidentes del tailandés Alexander Albon (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon y Hulkenberg, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

LANDO NORRIS FUE EL MÁS RÁPIDO Y FRANCO COLAPINTO QUEDÓ ARRIBA DE PIERRE GASLY EN LA FP3 EN BAKÚ

La última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán evidenció el dominio compartido de varios equipos sobre el trazado urbano de Bakú. Con temperaturas de 22 °C en el ambiente y 33 °C sobre el asfalto, el desarrollo inicial fue estratégico y de bajo ritmo, pero en los minutos finales la acción se intensificó con importantes mejoras de tiempos. La jornada mostró la variedad de configuraciones elegidas por cada equipo, combinando simulaciones de carrera y vueltas de clasificación, especialmente al montar neumáticos más blandos en la parte final.

Durante la FP3, Lando Norris y Max Verstappen fueron protagonistas al intercambiar la punta, aunque el británico de McLaren logró imponer un tiempo de 1m41s223, mejorando todas las referencias del día anterior. Oscar Piastri y Lewis Hamilton también se destacaron y culminaron entre los primeros puestos, mientras que Ferrari evidenció consistencia en el ritmo de Charles Leclerc, a pesar de ligeros despistes. El top 10 incluyó pilotos de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren y Haas, con brechas muy estrechas entre los líderes, lo que anticipa una clasificación disputada.

En lo que respecta a Franco Colapinto y Alpine, el piloto argentino cerró la sesión en la decimoquinta posición, con un mejor registro de 1m42s789. En su primer stint utilizó neumáticos duros y logró ubicarse en la decimotercera plaza en un ordenamiento muy variable, y más tarde mejoró sus tiempos con el compuesto blando. Colapinto terminó casi medio segundo por delante de su coequiper Pierre Gasly, quien finalizó 19º después de un toque con el muro y una salida de pista sin mayores consecuencias. Tanto el argentino como su equipo centraron la actividad en afinar el balance de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.