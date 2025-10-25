Franco Colapinto, con aires renovados, en el Gran Premio de México El argentino fue el mejor de Alpine en las primeras sesiones de entrenamiento. Ahora bucará volver a demostrarlo en la qualy.

Sigue la acción del Gran Premio de México. Luego de las primeras sesiones de entrenamiento, donde Franco Colapinto fue el mejor de Alpine, este sábado se desarrollará la tercera práctica y también la clasificación para la carrera principal del domingo.

El argentino finalizó 9° en la primera sesión, que contó con la presencia de varios pilotos reserva. Su compañero Pierre Gasly le dejó el auto a Paul Aron, quien también compite por un lugar en Alpine en 2026; el estonio terminó 15°.

En la segunda práctica, Colapinto se atrasó en la grilla y terminó 18°. Lo curioso es que fue mejor que Gasly, que terminó último.

“En la primera práctica me costaba mucho encontrar el ritmo, el auto es súper duro, con los pianos es inmanejable. Pero cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco. Seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes, por eso estamos tan atrás“, dijo, al terminar la sesión.

Con respecto a su rendimiento, Franco se mostró más que satisfecho: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que (estoy) contento con eso”.

A qué hora corre Franco Colapinto la última práctica y la clasificación del GP de México de la F1

Colapinto saldrá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez a las 14:30 para disputar la tercera y última práctica. Luego, a las 18:00, se llevará a cabo la clasificación, ambos horarios correspondientes a Argentina.

Dónde ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1

La tercera práctica y la clasificación serás transmitidas por Fox Sports. Además, se podrá ver con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.