Ismael Rivero entrena en el gimnasio de Brian Castaño en Buenos Aires siguiendo sus sueños El boxeador iglesiano viajó a la Capital Federal en un paso más para su incipiente carrera.

A los sueños se los ayuda, se los construye, se los sienten. Tal vez por eso, el boxeador iglesiano Ismael Rivero no se detiene. Al debut prometedor de hace más de 20 días en Estrella Junior, ahora el Crucero de Las Flores le metió otro peldaño: ir a la meca del box en Argentina.

Así, con el tremendo respaldo de su entrenador Pablo Morales, artífice de todo esto, Ismael viajó junto a Maximiliano Ruiz, otro de los valores en proyección desde Iglesia para entrenar en el gimnasio de Brian Castaño, nada más ni nada menos. Una experiencia tremenda, para conocer el boxeo de primer nivel mundial o al menos donde se fabrica porque Rivero pudo trabajar en el gimnasio del Team Castaño, en San Justo.

Carlos Castaño, entrenador y padre de Brian, es quien coordina el gimnasio, @teamcastano_gymboxoficial , en donde entrena a boxeadores amateurs y profesionales, además de utilizar el espacio para realizar acciones sociales. Uno de los objetivos es la difusión del deporte, incluyendo en forma recreativa.



Para Ismael es estar en otro mundo. En el que soñó como boxeador y al que quiere meterse en cuerpo y alma. Esta experiencia se extenderá hasta el martes próximo y para el púgil iglesiano, este sábado ya tendrá acción porque en la Sociedad de Fomento de Rafael Castillo subirá al ring dentro del programa de la Liga Matancera de Box que tiene el auspicio de la Federación Argentina.

Para Ismael es otro paso. El que necesita dar para aprender y proyectar una carrera que tal vez lo lleve a trasladarse a Buenos Aires como paso inevitable. ‘Es un sueño estar acá. El gimnasio de Castaño es tremendo, con todo como para entrenar de la mejor forma. Es un esfuerzo grande el que hicieron todos para ayudarme a estar acá. Es más, el sábado pasado en Las Flores, vendieron choris para poder colaborar. Es lindo sentir ese cariño y con Pablo, mi entrenador, sabemos que esta oportunidad no la puedo desaprovechar. Estaremos hasta el martes tratando de asimilar todo. Ya este sábado voy a combatir y eso servirá para tomar decisiones a futuro’.

Ismael Rivero es producto del gimnasio de boxeo que tiene el Club Sportivo Pismanta, en Las Flores. Lo entrena el bonaerense, ahora floristo, Pablo Morales y de su mano, ya debutó en San Juan Capital. Ahora, llegó a Buenos Aires y no de turismo. Será clave su evolución para ver qué puertas se pueden abrir. Mientras, en Iglesia, todos esperan concretar esa velada histórica que significaría tener una noche de boxeo con todas las letras.