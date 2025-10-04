Franco Colapinto: “Me voy caliente porque teníamos un auto para pasar a Q2” El piloto argentino largará en la posición 18° este domingo, luego de quedar eliminado en la Q1. “Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal", dijo.

Luego de la tercera práctica libre, Franco Colapinto afrontó la clasificación de cara al Gran Premio de Singapur de mañana y terminó 18°. Tras la actividad, el piloto argentino declaró: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo… por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

La cuestión que planteó Colapinto ante los micrófonos fue la cantidad de autos que se le cruzaron y lo perjudicó en la que podía ser su mejor vuelta: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

Cuando al argentino le mencionaron si los pilotos no habían probado ritmo de carrera, respondió: “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. A intentar hacer lo mejor posible mañana, intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Colapinto solamente pudo superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El argentino se ubicó a 0.207 del registro de Alex Albon, que fue el último clasificado a la Q2. Los otros que sufrieron el primer corte en la clasificación fueron Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) y Lance Stroll de Aston Martin (17°).

Finalmente, realizó una apreciación más: “Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Nos falta trabajar y, como equipo, mejorar el auto porque estamos lejos”.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco quedó por delante en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto”, había mencionado Franco ayer, después de finalizar en el puesto 19° en las dos primeras prácticas de ayer. Durante una de las vueltas de hoy en el desarrollo de la FP3, Colapinto rozó una rueda con el muro, afortunadamente sin problemas graves. Consiguió mejorar sus tiempos y acabó 16° en el tercer entrenamiento libre.

El Gran Premio de Qatar 2023 marcó un precedente en la Fórmula 1. Las inquietantes escenas de pilotos que no tenían las fuerzas necesarias para salir de sus monoplazas después de estar más de una hora y media dentro del cockpit a más de 50° no pasaron desapercibidas. Desde aquel día, donde múltiples competidores fueron trasladados inmediatamente al centro médico y otros ni siquiera completaron las 57 vueltas por mareas o vómitos, la FIA implementó un sistema de refrigeración vital para los corredores. La organización elevó un “riesgo de calor extremo” de cara al Gran Premio de Singapur, en una de las carreras más exigentes del calendario actual de la Máxima. Franco Colapinto, que tiene grandes recuerdos en las calles de Marina Baycon Williams, tendrá la posibilidad de utilizar el traje especial para repeler la amenaza.

MIRA TAMBIÉN Mundial de Clubes de hockey: resultados del último día de fase de grupos y los cruces de semifinales

El Gran Premio de Singapur se realizará este domingo a partir de las 9 (hora argentina), y contará con un total de 62 vueltas.