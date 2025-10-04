El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, completó este viernes la tercera jornada y definió los semifinalistas de este torneo internacional.
La actividad comenzó a las 14 con el duelo entre Barcelos de Portugal frente a los australianos del Melbourne. Fue victoria de los lusos por 7-5, asegurando el pase a la siguiente instancia y enfrentando este sábado a Sporting Lisboa, que en el tercer partido cayó con el Barcelona de España por 3 a 1, que ahora espera en semifinales a Centro Valenciano.
En el segundo encuentro jugaron dos equipos argentinos, con Olimpia de San Juan enfrentando a Andes Talleres de Mendoza, siendo este último el ganador por 6-5. El cuarto y último encuentro de la jornada enfrentó a Centro Valenciano con San Jorge de Chile, resultando el partido a favor del equipo de La Barraca por 7 a 2 que este viernes tendrá como rival al Barcelona.
Posiciones Primera Fase
Grupo A
FC Barcelona 9
Sporting Club 6
Andes Talleres 3
Olimpia 0
Grupo B
OC Barcelos 9
Centro Valenciano 6
Melbourne 3
HC San Jorge 0
Sábado 4 de Octubre – Segunda Fase
5to al 8vo
- 14:00 hs – Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)
- 16:30 hs – Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)
Semifinales
- 19:00 hs – Sporting Club (Portugal) vs Barcelos (Portugal)
- 21:30 hs – Barcelona (España) vs Centro Valenciano (Argentina)