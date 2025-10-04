Mundial de Clubes de hockey: resultados del último día de fase de grupos y los cruces de semifinales Este viernes se desarrolló la última jornada de la fase de grupo y este sábado se conocerán los finalistas.

El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, completó este viernes la tercera jornada y definió los semifinalistas de este torneo internacional.

La actividad comenzó a las 14 con el duelo entre Barcelos de Portugal frente a los australianos del Melbourne. Fue victoria de los lusos por 7-5, asegurando el pase a la siguiente instancia y enfrentando este sábado a Sporting Lisboa, que en el tercer partido cayó con el Barcelona de España por 3 a 1, que ahora espera en semifinales a Centro Valenciano.

En el segundo encuentro jugaron dos equipos argentinos, con Olimpia de San Juan enfrentando a Andes Talleres de Mendoza, siendo este último el ganador por 6-5. El cuarto y último encuentro de la jornada enfrentó a Centro Valenciano con San Jorge de Chile, resultando el partido a favor del equipo de La Barraca por 7 a 2 que este viernes tendrá como rival al Barcelona.

Posiciones Primera Fase

Grupo A

FC Barcelona 9

Sporting Club 6

Andes Talleres 3

Olimpia 0

Grupo B

OC Barcelos 9

Centro Valenciano 6

Melbourne 3

HC San Jorge 0

Sábado 4 de Octubre – Segunda Fase

5to al 8vo

14:00 hs – Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)

16:30 hs – Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)

Semifinales

19:00 hs – Sporting Club (Portugal) vs Barcelos (Portugal)

21:30 hs – Barcelona (España) vs Centro Valenciano (Argentina)