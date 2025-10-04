San Martín recibe a Instituto en un duelo clave por la permanencia en Primera En el Hilario Sánchez, el equipo dirigido por "Pipi" Romagnoli tiene un duro compromiso en el que necesita llevarse los tres puntos para salir de la zona caliente, tanto de la tabla anual como de los promedios.

San Martín e Instituto se enfrentarán por la 11° fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 16.45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El Verdinegro está muy complicado con el descenso y estará ante un partido bisagra, en el que necesita quedarse con los tres puntos para empezar a tomar aire tanto en la tabla general como en los promedios.

El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado, pero se le terminó escapando en la última jugada.

San Martín tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el anteúltimo lugar, pero como Aldosivi está descendiendo también por promedios libera cupo y el Santo estaría volviendo a la Primera Nacional. El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26.

Probables formaciones

San Martín – Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto – Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.