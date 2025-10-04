San Martín e Instituto se enfrentarán por la 11° fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 16.45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El Verdinegro está muy complicado con el descenso y estará ante un partido bisagra, en el que necesita quedarse con los tres puntos para empezar a tomar aire tanto en la tabla general como en los promedios.
El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado, pero se le terminó escapando en la última jugada.
San Martín tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el anteúltimo lugar, pero como Aldosivi está descendiendo también por promedios libera cupo y el Santo estaría volviendo a la Primera Nacional. El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26.
Probables formaciones
San Martín – Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Instituto – Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.