Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, va en busca de sus primeros puntos en la temporada en el Circuito de las Américas.

Lando Norris se quedó con el mejor tiempo del único ensayo que habrá en los Estados Unidos. El hombre de McLaren corrió de atrás durante los 60 minutos del entrenamiento, pero los neumáticos blandos fueron la llave del equipo para que el británico cierre con un registro de 1:33.294, mientras que su compañero, Oscar Piastri, terminó tercero a más de dos décimas (1:33.573). La gran sorpresa fue Nico Hülkenberg porque con su Sauber se metió segundo (1:33.549).

En distinta sintonía, Max Verstappen (Red Bull) lideró en un tramo, pero el tetracampeón mundial se debió conformar con el quinto lugar, por detrás de Fernando Alonso (Aston Martin). Mientras tanto, Ferrari sigue sin encontrar una regularidad porque Lewis Hamilton terminó 8° y Charles Leclerc finalizó en el último lugar.

Por otro lado, Franco Colapinto y Pierre Gasly hicieron notar que el fin de semana de los Alpine no será fácil. Ambos pilotos mostraron su mejor rendimiento en el tramo final, algo lógico porque cambiaron los neumáticos duros por blandos, una gama más rápida. De igual manera, no pudieron salir del fondo, aunque el dato saliente es que el argentino volvió a superar a su compañero de equipo, en este caso por 12 milésimas. Quedaron en la 16° y 17° posición, por delante de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams, tuvo problemas y no salió a pista la última media hora) y Leclerc.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU

Viernes 17 de octubre

Clasificación Sprint: 18.30 (Argentina) / 16.30 (EEUU, Texas)

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14.00 (Argentina) / 12.00 (EEUU, Texas)

Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)