Franco Colapinto y los desafíos que enfrentará en el GP de Singapur: “No hay margen de error” El piloto argentino admitió los problemas del Alpine, pero confió en el trabajo del equipo y en su preparación física para la carrera en el circuito asiático

Franco Colapinto atraviesa días decisivos en la Fórmula 1. El piloto de Alpine aún no tiene asegurado un lugar en la parrilla para 2026 y, mientras pelea por su futuro en la categoría, también busca sumar puntos con un auto que no le dio las respuestas esperadas este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, un circuito urbano al que se le agrega la dificultad de extremas temperaturas y humedad dentro del monoplaza.

Singapur es una de las carreras más exigentes del calendario, tanto por las altas temperaturas como por la humedad sofocante del circuito urbano de Marina Bay.

“El año pasado experimenté por primera vez ese desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar con calor para prepararme para las condiciones extremas”, expresó en declaraciones de la escudería.

Más allá del desafío que propone el clima, declaró que “el circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones de curvas técnicas y, por lo general, la carrera es bastante buena”.

Para cerrar, recordó a modo de chiste cómo le fue al comienzo de la competencia: “El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, ¡frenando muy tarde!“.

Calor extremo en Singapur para el GP

La organización de Fórmula 1 alertó sobre el “calor extremo” con el que se desarrollará el Gran Premio de Singapur este fin de semana y dispuso una nueva reglamentación para mantener a los pilotos protegidos de las altas temperaturas.

El director de carrera, Rui Marques, notificó a los equipos la autorización apra que los pilotos pueda llevar chalecos refrigerantes, debido a que se espera que la temperatura ambiente sea de 31ºC o superior.

“Tras haber recibido por parte del Servicio de Meteorología oficial una previsión de que el Índice de Calor será superior a 31ºC en algunos momentos durante la carrera… se declara ‘calor extremo’”, comunicó Marques.