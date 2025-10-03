River vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: cuándo puede jugarse el partido River venció a Racing y se metió a las semifinales de la Copa Argentina para enfrentar a Independiente Rivadavia.

River pasó un partido complejo. Luego de una semana complicada, con la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras y la caída ante Deportivo Riestra por 1-2, el Millonario venció a Racing por la Copa Argentina y accedió a las semifinales de la competencia. Un torneo clave para seguir prendido en una de las competencias que le queda en búsqueda de cerrar el año con un título bajo el brazo.

River: cuándo se jugaría la semifinal vs Independiente Rivadavia

Como ocurre con el certamen federal, todavía no están oficializadas las fechas ni las sedes para los partidos de semifinales. Deberán comenzar las negociaciones entre los equipos y la AFA.

Una de las posibilidades es que se dispute en la segunda quincena de octubre, luego de la próxima doble fecha FIFA. Las fechas tentativas es para el miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes.

En cuanto a las sedes, para el choque de River vs. Independiente Rivadavia, podrían ser el Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis; mientras que el Gigante de Arroyito pica en punta para el cruce entre Belgrano y Argentinos Juniros.

¿Contra quién se enfrentaría River en caso de acceder a la final?

Del otro lado de la llave, se encuentra Belgrano y Argentinos Juniors.

River buscará una nueva estrella en la Copa Argentina

Estos son los campeones de la competencia en toda la historia. El Millonario es uno de los máximos ganadores tras haber conseguido el título en 2016, 2017 y 2019.

Boca : 4 (1969, 2012, 2015 y 2020)

: 4 (1969, 2012, 2015 y 2020) River : 3 (2016, 2017 y 2019)

: 3 (2016, 2017 y 2019) Arsenal : 1 (2013)

: 1 (2013) Huracán : 1 (2014)

: 1 (2014) Rosario Central : 1 (2018)

: 1 (2018) Patronato : 1 (2022)

: 1 (2022) Estudiantes: 1 (2023)