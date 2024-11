Fuerte descargo del mánager de Colapinto ante los rumores de romance con la China Suárez Jamie Campbell-Walter disparó contra quienes los cuestionaron a él y a su pareja, María Catarineu, por la salida que el piloto de Fórmula 1 tuvo con la actriz

El encuentro de Franco Colapinto y la China Suárez en Madrid fue uno de los focos del fin de semana. Del tema se hicieron eco en especial los medios de espectáculo y las revistas del corazón. Pero este lunes el asunto rebotó en el ámbito deportivo debido al contundente descargo que hizo Jamie Campbell-Walter, uno de los mánager del piloto argentino de Williams en la Fórmula 1, harto de las críticas que recibió en las redes sociales de quienes lo acusaron a él y su pareja, María Catarineu, de no haber cuidado a su pupilo.

”Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios”, dijo el ex piloto escocés en su cuenta de X. Él está a cargo de la carrera deportiva del corredor bonaerense desde hace un lustro.

“Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después”, agregó Jamie Campbell-Walter. Cabe recordar que el británico y la española fueron los responsables de conseguirle los sponsors europeos a Colapinto en una época en la que no podían plasmar apoyo económico desde la Argentina.

Asimismo, reconoció: “Todos cometemos errores y él (Franco) aprenderá de ellos”. Luego instó a focalizarse en el próximo fin de semana en el que la Máxima volverá a la acción: “Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”.

Campbell-Walter y Catarineu siempre se ocuparon de Colapinto desde que comenzaron a trabajar juntos en 2019. En esa primera temporada, su pupilo fue campeón de la Fórmula 4 Española y comenzó a tomar forma el sueño de poder llegar a la F1.

Los contactos, influencias, pero por sobre todo la labor de la pareja sumado al talento del competidor y sus buenos resultados en la Fórmula 3, lograron que pueda ser reclutado por la academia de jóvenes pilotos de Williams en enero de 2023.

Ya el año pasado Colapinto generó un impacto mediático grande al punto de que sus fanáticos consiguieron promover la búsqueda de presupuesto para que pudiera llegar a la Fórmula 2 este año. Se consiguió gracias a la incorporación de grandes empresas argentinas y otras pertenecientes a un grupo de emprendedores.

Pero una vez que Franco debutó en la F1 el pasado 1 de septiembre, se produjo un estallido en la Argentina y por cualquier cosa el piloto fue viral. Su carisma, personalidad y frescura a la hora de expresarse ante los micrófonos lo convirtieron en un personaje muy especial. Cada aparición rebotó en medios que no son del ámbito deportivo debido a lo que genera la Máxima y la necesidad de la afición argentina por volver a tener un piloto en el gran circo luego de 23 años.

El efecto bola de nieve de Franco en los medios no tuvo límites y sus encuentros con la actriz hicieron arder los portales. Fueron vistos dos veces juntos en la vía pública: la primera luego de salir de un restaurante y la otra caminando ambos con gorras para intentar no ser reconocidos, algo difícil por la exposición mediática de ambos.

Esta situación se dio en medio de las negociaciones para que Colapinto pueda continuar como piloto titular en 2025, ya que Williams contrató a Carlos Sainz, quien será compañero de Alex Albon. De momento, el destino probable del joven pilarense sería Red Bull, pero no hubo novedades concretas desde la última fecha disputada en San Pablo.

Las gestiones para su continuidad para titular en 2025 las lleva a cabo el propio equipo Williams, con su jefe, James Vowles a la cabeza, y en los próximos días se debería definir el futuro de Colapinto. La posibilidad en Red Bull es ante la salida que se podría dar de Sergio “Checo” Pérez. La otra puerta, también ligada a la estructura de la bebida energizante, es en el equipo satélite, Racing Bulls, si es que Liam Lawson no cumple con las expectativas fijadas para las seis fechas en las que fue convocado como reemplazante de Daniel Ricciardo. Aunque el neozelandés también suena como eventual sustituto de Checo Pérez en Red Bull y entonces el argentino podría recalar en Racing Bulls como compañero de Yuki Tsunoda.

Franco Colapinto a bordo de un Williams FW 46 sumó puntos en su segunda carrera, en Singapur (8º) y repitió en Austin (10º). Este fin de semana tendrá otro duro examen y será en el Gran Premio de Las Vegas, en un circuito callejero de dicha ciudad de Nevada y en segunda competencia nocturna.