Fútbol, ciclismo, rugby, bicicross y más: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan Desde el viernes y hasta el domingo habrá numerosas actividades deportivas.

Durante el fin de semana del viernes 27 al domingo 29 de septiembre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Fútbol

Torneo de Verano 10ma fecha

Vienes 27/09: Unión VK vs Villa Obrera (21:30 horas).

Sábado 28/09: Juventud Zondina vs Colón Junior, Alianza vs. Trinidad, 9 de Julio vs Desamparados, Minero vs Marquesado (cancha: Juventud Unida).

Domingo 29/09: López Peláez vs San Lorenzo, Rivadavia vs Peñarol, Del Bono vs Sp. Picón, Carpintería vs Aberastain.

Martes 01/10: San Martín vs Atenas.

Primera Nacional

Por la fecha 34 del certamen, San Martín recibirá a Agropecuario de Carlos Casares con el único objetivo de volver al triunfo de local. El Verdinegro viene de ganarle a Guillermo Brown y será el reencuentro ante su gente en un partido que servirá además para celebrar un nuevo aniversario de la institución de Concepción.

Ciclismo

Campeonato Argentino de Pista: culminará este sábado 28 de septiembre, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito. La actividad este viernes terminará cerca de las 21 horas. El sábado arrancará a las 9 de la mañana.

Motociclismo

El fin de semana de 27, 28 y 29 de septiembre, motos y pilotos que habitualmente corren el campeonato argentino de velocidad estarán presentes para vivir tres días de actividad en la pista del Circuito San Juan Villicum, la que incluirá carreras por la tercera fecha del torneo y track day.

A cargo de la organización estará AJEMOV (Asociación de Jefes de Equipos y Pilotos de Motociclismo de Velocidad) y tendrá la fiscalización de CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo).

Será el primero de cuatro fines de semana consecutivos con actividad de deporte motor en la provincia

Rugby

Torneo Local 2024 “Antonio Diez”

Este fin de semana se disputará la quinta fecha del campeonato masculino de Primera División. Universidad recibirá a Jockey (sábado 28 a las 15 horas) y Huazihul a Alfiles (viernes 27 a las 22 horas). San Juan Rugby cumplirá fecha libre.

Rugby Infantil

Este domingo 29/09, en el Jockey Club se celebrará un nuevo encuentro capitalino. La actividad comenzará a las 10 horas, reunirá a muchos clubes locales y las categorías habilitadas serán de M5 a M12.

Básquet

Federación Sanjuanina de Básquet

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de la octava fecha del Torneo Clausura.

Sanjuanino Junior 55-74 Jáchal

Hispano 78-58 Universidad

UVT 54-57 Urquiza

Lanteri vs Estrella (viernes 27 a las 22 horas).

Ausonia vs Inca Huasi (3 de octubre a las 22 horas).

Nivel 1 – Femenino: programación de la octava fecha del Torneo Clausura.

Domingo 29 de septiembre:

Del Bono vs Lanteri (20 horas)

Sanjuanino Junior vs Aramburu (20 horas)

Isca Yacú vs Urquiza (22 horas)

Estrella vs Universidad (horario a confirmar)

El Ceibo vs Jáchal (19 horas).

Hockey sobre patines

Torneo Local

Primera División – Serie A2: programación de la fecha 18 del torneo.

Viernes 27/09: Richet vs Huarpes.

Lunes 30/09: Bancaria Blanco vs Altos de San Juan, UVT Comunitario vs Caucetera, Sarmiento vs Social y Aberastain vs. rival a definir.

Horario: 21:30 horas.

Bicicross

Este domingo 29/09, desde las 9:30 horas, en el Club Bicicross San Juan, en Rawson, se llevará a cabo la novena fecha del campeonato sanjuanino. La competencia estará abierta a hombres y mujeres, de todas las categorías. Las carreras en pista iniciarán a las 10 horas, luego de la entrada en calor.