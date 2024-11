Gino Olguín, el “motorcito” verdinegro y su ilusión de ascenso: “Este plantel tiene hambre de gloria” El mediocampista pampeano palpitó la serie de Cuartos de final ante All Boys. "Queremos quedar en la historia del club", afirmó.

Gino Olguín, a fuerza de sacrificio y mucha voluntad, se fue convirtiendo en una de las piezas fundamentales de San Martín. El mediocampista oriundo de La Pampa palpitó la serie por Cuartos de final que afrontarán con el Verdinegro desde este sábado y se mostró ilusionado con poder seguir avanzando y acercándose al objetivo que es conseguir el segundo ascenso a la Primera División. El “motorcito” verdinegro le contó a DIARIO DE CUYO sus expectativas: “Queremos quedar en la historia de San Martín”, explicó.

A horas de viajar rumbo a Buenos Aires, vía aérea, para medirse ante All Boys el sábado, Gino Olguín hizo su autocrítica tras la clasificación ante Gimnasia y Tiro y manifestó que será fundamental no volver a cometer los errores que cometieron ante el conjunto salteño. “Estamos muy bien, muy contentos. Si bien ante Gimnasia fue un partido complicado quizás por ahí podríamos haber tomado recaudos a la hora de marcar, deberíamos habernos enfocado en la tenencia de la pelota y no desesperarnos. Creo que por ser ambiciosos nos marcaron un gol y lograron que se complique un poco la serie y que hiciéramos un desgaste innecesario. Más allá de eso el equipo está bien y no se perdió la confianza”, puntualizó de manera autocrítica el santarroseño.

San Martín dio un paso más de cara al objetivo y este sábado iniciará la fase de Cuartos que será ida y vuelta. Si bien el plantel de Antuña apunta a ganar en Floresta, ante la consulta de este medio si sumar un punto sería negocio, Olguín se sinceró: “Si te diría que no, te estaría mintiendo o vendiendo humo. Al ser una serie de ida y vuelta y sabiendo que nosotros somos uno de los equipos con mejores estadísticas en nuestra cancha, no sería malo empatar allá. Nosotros de local nos hacemos fuerte asi que si bien vamos a ir a buscar la victoria, empatar también es negocio”.

Gino Olguín sabe lo que es el sacrificio. Se formó de pequeño en el Deportivo Mac Allister pero dejó su familia y su La Pampa natal dejando su familia y siguiendo su sueño de ser futbolista. Hizo las Inferiores en Huracán, Boca Juniors, Defensa y Justicia, hasta que debutó como profesional en Villa Dálmine y después previo a un paso por Central Córdoba, arribó este año a Concepción. Ya vistiendo los colores de San Martín le costó ganarse la titularidad pero fue aportando partido tras partido y hoy es una pieza clave en el plantel de Antuña: “Trato de aportar desde donde me toque, si bien uno siempre quiere ser titular, siento que aporté lo mío entrando desde el banco y ahora con la sumatoria de partidos uno se siente más cómodo, empieza agarrarle el ritmo al torneo y se genera esa confianza”, comentó.

Sobre las virtudes del plantel que integra, el pampeano expresó: “Todo lo que hemos logrado fue por la calidad humana y la unión interna que es increíble, por más que haya muchos factores que no salgan siempre nos mantenemos positivos y eso lleva a que el día a día se entrene de otra forma y se disfrute”, comentó.

El objetivo es claro y nosotros lo que queremos, lo que la gente quiere y lo que la provincia necesita es que San Martín vuelva a Primera.

A horas de iniciar una nueva instancia con el equipo, Gino analizó el gran año de San Martín y se ilusionó con coronarlo de la mejor manera: “Si hoy hubiera que hacer un balance del año fue más que positivo, con el triunfo ante Patronato fuimos el equipo que mayor puntaje sacó en la historia del club. Fue un año muy bueno pero el objetivo es claro y nosotros lo que queremos, lo que la gente quiere y lo que la provincia necesita es que San Martín vuelva a Primera. Ese sería un premio al esfuerzo de todo el año”, se ilusionó.

En total Gino Olguín suma 1.371 minutos vistiendo la camiseta de San Martín.

El torneo es paso a paso y estas instancias no admite margen de error. A pesar de eso Gino, a sus 24 años, sabe lo que quiere. Sueña con poder palpar la gloria y esa misión hoy lo tiene motivado: “Sabemos que el ascenso nos puede beneficiar a cada uno en lo individual pero logrando eso quedamos en la historia de San Martín y eso queremos. En mi caso no ascendí todavía y muchos de mis compañeros tampoco por eso nos sobra hambre de gloria. Necesitamos el ascenso, para jerarquizar y ponerle una frutilla al año tremendo que hicimos. Nos merecemos eso”, expresó el pampeano, el motorcito en el mediocampo de San Martín.