GP de Brasil: Colapinto corre la primera práctica y la clasificación sprint El piloto argentino, a bordo de su Alpine, buscará comenzar con el pie derecho en Interlagos

Se viene una jornada clave en la carrera de Franco Colapinto en el automovilismo. A la expectativa de conocer el anuncio sobre su continuidad como piloto titular en Alpine, el corredor argentino vuelve a las pistas para disputar el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos.

Desde hoy, los veinte integrantes de la parrilla se dispondrán a realizar las primeras y únicas prácticas libres en San Pablo. Esto se debe a que el sábado habrá carrera sprint, por lo que la clasificación se llevará a cabo en el segundo turno de este mismo viernes.

La proyección de Alpine no se diferencia de los últimos Grandes Premios de la Fórmula 1. El coche no presentó mejoras en el rendimiento ni actualizaciones en sus piezas, por lo que las estrategias del equipo francés se centrarán en hacer buenos tiempos para escalar posiciones desde la clasificación.

Luego, en la carrera, se apunta a permanecer el máximo tiempo en la pista con la esperanza de salir beneficiados de un incidente que incluya al auto de seguridad. Como cada año, se espera un clima inestable en Interlagos y no está descartada la lluvia para el fin de semana.

Horarios del Gran Premio de Brasil 2025

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

*Los horarios corresponden a la Argentina