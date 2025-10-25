Gran Premio de México 2025: Norris fue más rápido que todos en la última práctica y Colapinto terminó 19no El argentino no tuvo una buena serie.

En el arranque de la sesión, Carlos Sainz se colocó en la parte frontal con un tempo de 1m18.028s superando a Max Verstappen por 0.023s, esto mientras Leclerc estaba en tercero, pero solo el español de Williams con los blandos, mientras el resto rodaba con los medios.

Después de los primeros 20 minutos Lando Norris se hizo presente saltando al tercero quedando detrás de Sainz por solo 0.037s. Cinco minutos después, el británico de McLaren se ubicó primero con 1m18.015s superando al Williams de Sainz por 0.013s, pero con el inglés utilizando los medios. El resultado contrastaba con el coche del australiano Oscar Piastri quien apenas era octavo a cuatro décimas de la cima utilizando la goma amarilla.

Cuando arrancó la segunda mitad de la última práctica, Russell saltó al primero con un tiempo de 1m17.892s con el medio superando por 0.123s a Norris. Sainz. Versppen y Leclerc cerraban el top cinco a menos de dos décimas, esto mientras Piastri, líder del campeonato, quedaba a medio segundo del Mercedes puntero.

Con la llegada de las gomas blandas para todos los participantes fue el momento de brillar de Isack Hadjar asumiendo la cima con un tiempo de 1m17.396s, pero ese registro pronto sería superado.

Unos instantes después Piastri por fin brilló saltando al primero antes de ser superado por Leclerc, el Mercedes de Andrea Antonelli así como Lewis Hamilton quien fue el primero en meterse en el rango del 1m16.

Sin embargo, Norris saltó en los 10 minutos finales a la cima con 1m16.633s superando lo hecho por el siete veces campeón del mundo por 0.345s con Russell colocándose en tercero. Piastri se ubicó cuarto con Antonelli cerrando el top cinco. Verstappen se posicionó en sexto a 0.6 segundos de lo hecho por Norris.

Las posiciones de la cima sufrieron cambios en el último intento de cada piloto. Leclerc saltó al cuarto escaño colocandose por delante de Piastri.

En tanto que el piloto argentino Franco Colapinto se ubicó en la posición 19 durante la última sesión de entrenamiento superando al Aston Martin de Fernando Alonso.Colapinto quedó apenas por detrás del francés Pierre Gasly, su compañero dentro del equipo Alpine.