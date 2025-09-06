Histórico: Horacio Zeballos ganó el US Open en dobles y agranda su leyenda El argentino, junto al español Marcel Granollers, se coronó campeón del Abierto de los Estados Unidos tras vencer a la dupla británica conformada por Joe Salisbury y Neal Skupski en una final épica disputada en el Arthur Ashe Stadium.

En un hecho histórico para el tenis argentino, Horacio Zeballos, a sus 40 años, conquistó el título de dobles del US Open junto al español Marcel Granollers. La consagración se dio tras una batalla de alto voltaje emocional ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, a quienes derrotaron por 3-6, 7-6(4) y 7-5.

Con este triunfo, la dupla hispano-argentina levanta su segundo Grand Slam del año, tras haberse coronado también en Roland Garros. La final se jugó en el mítico Arthur Ashe Stadium y estuvo cargada de tensión: Zeballos y Granollers salvaron tres match points antes de concretar la remontada.

La pareja supo aprovechar un cuadro favorable tras las eliminaciones tempranas de los principales sembrados, como Julian Cash/Lloyd Glasspool y Marcelo Arévalo/Mate Pavic, para abrirse paso hasta el título. Fue un torneo durísimo, en el que llegaron al set decisivo en cuatro de sus cinco partidos disputados.

“Sinceramente, no sé en qué pensar en este momento. Ha sido una batalla increíble”, expresó Zeballos emocionado en la premiación. “Cuando jugás este tipo de partidos, es injusto que haya un ganador y un perdedor. Estos chicos también merecían ganar”, agregó con deportividad.

Granollers también se mostró conmovido: “Estas dos semanas han sido de las más duras de mi vida. Gracias a los fisios, al doctor, y sobre todo a mi compañero. Me alegra haberlo conseguido contigo”, dijo dirigiéndose al marplatense.

Además del trofeo, el triunfo les aseguró la clasificación a las Finales ATP, que se jugarán entre el 9 y el 16 de noviembre en el Inalpi Arena, cerrando así un año brillante para la dupla.

Zeballos hace historia para el deporte argentino, convirtiéndose en uno de los referentes indiscutidos del tenis de dobles a nivel mundial y dejando su huella en el último Grand Slam del año.