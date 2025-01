Huazihul finalizó con éxito el Seven de Viña del Mar y se trajo una Copa El torneo de rugby masculino se disputó en Reñaca, Chile. El Cacique fue el único equipo representante de San Juan.

En el Seven de Viña del Mar 2025, Huazihul San Juan Rugby Club (HSJRC) fue el único representante de la provincia y finalizó el certamen como ganador de la Copa Estímulo.

La tradicional competencia de rugby seven masculino se disputó este fin de semana que pasó en las instalaciones del The Mackay School, ubicado en la localidad de Reñaca. En total participaron 24 equipos, la mayoría chilenos y unos pocos argentinos. Old Boys fue el campeón de la Copa Oro.

El viernes se jugó la qualy y desde ahí cuatro elencos accedieron a la fase de grupos, instancia que se disputó el sábado. El Cacique no participó de la clasificación previa porque ya estaba clasificado a la zona de grupos. El domingo se llevaron a cabo las finales de las respectivas copas.

A continuación, el resumen con los partidos y resultados obtenidos por Huazihul:

Fase de grupos (Grupo B):

Partido 1: Liceo de Mendoza 7-14 Huazihul.

Partido 2: Old Boys 33-0 Huazihul.

Partido 3: Huazihul 7-19 PWCC.

Cuartos de Final – Copas Bronce y Estímulo:

Mendoza Rugby 17-14 Huazihul.

Semifinales – Copa Estímulo:

Old Anglonians 10-26 Huazihul.

Final – Copa Estímulo:

Stade Francais 7-19 Huazihul.

La delegación de Huazihul estuvo conformada por los jugadores Facundo Sombra, Rogelio Sánchez, Gastón Reyes, Williams Vega, Juan Pablo Reina, Ignacio Nievas, Bruno Guajardo, Felipe Álvarez, Ignacio Soler, Facundo Pérez, José Camacho y Francisco Nievas; y el staff técnico con Leandro Platero, head coach; Martín Mugnos, asistente head coach; y Emiliano Morales, manager.