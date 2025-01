Huazihul nuevamente será el único sanjuanino que dispute el Seven de Viña del Mar 2025 La tradicional competencia de rugby masculino se disputará en Reñaca, este fin de semana.

Huazihul San Juan Rugby Club (HSJRC) será el único representante provincial que competirá en el Seven de Viña del Mar 2025. El certamen se celebrará en Chile, desde el viernes 10 al domingo 12 de enero de 2025. La 37° edición de esta competencia chilena tradicional de rugby masculino se llevará a cabo en las instalaciones del The Mackay School. El club está ubicado en la localidad de Reñaca.

Del campeonato formarán parte 24 equipos en total. La mayoría de ellos son elencos transandinos y la minoría de Argentina. El viernes se jugará la clasificación o qualy, donde 12 equipos lucharán por los 4 cupos disponibles para ingresar al cuadro principal, instancia que se disputará el sábado. En su caso, Huazihul ya está clasificado y no necesita jugar la qualy.

El sorteo de la fase inicial se celebró este jueves 09 de enero, en el club organizador. La transmisión está disponible en YouTube. En el canal de Rugby Chile se transmitirán los partidos del torneo. Las entradas para el público se venden en el siguiente enlace.

A continuación, la información con la fase de grupos:

Viernes 10 de enero

Clasificación o Qualy

El ganador de cada grupo avanzará al cuadro principal.

Grupo A: Old Macks B, Seminario y Mata Aito.

Grupo B: Stade Francais, Old Locks y Viña Rugby.

Grupo C: Dobs, Alumni y Chille All Stars.

Grupo D: PWCC, Los Troncos y Sporting B.

Sábado 11 de enero

Cuadro principal

Grupo A: Old Macks A, Tilcara, Old Anglonians y Qualy 2.

Grupo B: Old Boys, Liceo de Mendoza, Huazihul de San Juan y Qualy 4.

Grupo C: Old Jhons, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Old Reds y Qualy 3.

Grupo D: Cobs, Mendoza Rugby, Sporting A y Qualy 1.

La delegación de Huazihul, que emprenderá el viaje este jueves a las 14 vía carretera, será la siguiente.

Plantel de jugadores: Facundo Sombra, Rogelio Sánchez, Gastón Reyes, Williams Vega, Juan Pablo Reina, Ignacio Nievas, Bruno Guajardo, Felipe Álvarez, Ignacio Soler, Facundo Pérez, José Camacho y Francisco Nievas.

Staff técnico: Leandro Platero, head coach; Martín Mugnos, asistente head coach; y Emiliano Morales, manager.

En la edición 2024, Huazihul alcanzó las semifinales de Copa Plata. Su posición en el clasificador general fue el séptimo lugar. Para este año, el Cacique se preparó con la expectativa de mejorar la última performance.