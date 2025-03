Impactante accidente: golpeó su cabeza contra la pista, quedó inconsciente y debió ser hospitalizada Maureen Koster no pudo completar los 3 mil metros en el Omnisport Arena de Apeldoorn. La federación holandesa se pronunció a través de las redes.

El último día del Campeonato Europeo de Atletismo en pista cubierta 2025, celebrado en el Omnisport Arena de Apeldoorn, Países Bajos, estuvo marcado por un incidente que generó consternación entre los asistentes. La corredora holandesa Maureen Koster, favorita local y experimentada atleta de 32 años, sufrió una impactante caída durante la final femenina de 3.000 metros.

El accidente ocurrió a nueve vueltas del final, cuando Koster chocó con la británica Hannah Nuttall. Según relató Nuttall, de 27 años, “estaba delante de ella y escuché un clic detrás de mí y un grito. Obviamente, no sonó muy bien. Espero que esté bien”.

Al caer, Koster golpeó violentamente su cabeza contra la pista azul y quedó inmóvil, generando alarma entre los presentes. Innes Fitzgerald, otra corredora británica de 18 años que se encontraba detrás de Koster en el momento del golpe, describió: “La vi en el suelo frente a mí. Pensé que tenía que rodearla y, con suerte, no dejarme intimidar por eso. No quería que afectara mi plan de carrera. Fue muy doloroso que se cayera, especialmente frente a un público local. Espero que esté bien. Es muy triste que se haya caído”.

Los oficiales actuaron rápidamente, llevándola fuera de la pista para que la carrera pudiera continuar.

Varios médicos llegaron al lugar y utilizaron una sábana azul mientras atendían a Koster para evitar que trascendieran imágenes sensibles. Posteriormente, fue colocada en una camilla y trasladada al centro médico del estadio.

La BBC, que transmitía el evento, no capturó el momento de la caída en directo, ya que las cámaras se encontraban enfocadas en la competición de salto de altura femenino. Entre la confusión, el comentarista Steve Cram informó: “Realmente me disculpo, acabamos de sufrir una caída en los 3.000 m. Es Maureen Koster. Tal vez tengan que detener esto. Parece que está inconsciente en la pista. No estoy seguro de lo que va a pasar aquí, lamento mucho que hayamos estado alejados de esto tanto tiempo”.

La federación holandesa anunció, 20 minutos después del accidente, que Koster estaba “consciente y receptiva” tras ser trasladada al hospital. En un mensaje difundido en redes sociales, comunicaron: “Buenas noticias: Maureen está consciente y reacciona después de su caída durante los 3.000 metros”.

El incidente no solo alarmó al público, sino también a personalidades presentes, como el rey de los Países Bajos, que siguió de cerca la situación. Pese al impacto emocional, la final continuó y fue la irlandesa Sarah Healy quien se llevó el oro con un tiempo de 8:52.86, superando a la británica Melissa Courtney-Bryant en los últimos metros. Courtney-Bryant, quien lideraba la carrera, se llevó la plata, mientras que Nuttall, involucrada en el accidente, terminó sexta.

Mientras tanto, la experiencia de la joven Fitzgerald quedó marcada por el evento: “Fue muy doloroso que se cayera. Espero que esté bien”. Hasta el momento, Koster no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Cabe destacar que Koster debutó en el Campeonato Europeo en pista cubierta en 2015, obteniendo entonces una medalla de plata, la única en su palmarés internacional, y competía por sexta vez en este campeonato.