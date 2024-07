El skater Matías Dell Olio fue octavo en la final Además del buen desempeño de Dell Olio en París 2024, el otro argentino, Mauro Iglesias, culminó décimo en su serie.

Matías Dell Olio terminó octavo en la final de skateboarding en los Juegos Olímpicos 2024, luego de haberse metido entre los mejores ocho del mundo en la clasificación. Con 153,,98 cerró las posiciones en la definición: las preseas fueron para el japonés Yuto Horigome y los estadounidenses Jagger Eaton y Nyjah Houston.

El argentino había finalizado quinto en la eliminatoria, con 266,28 puntos. El otro representante nacional fue Mauro Iglesias, 10º con 249,09 y sin chances de obtener el pase a la ronda decisiva.

El puntaje final se obtiene a través de la suma de la mejor puntuación de las dos carreras y los dos mejores de los cinco trucos. En la final, el argentino sufrió una caída en cada carrera y cosechó entonces 69.86 puntos. Ahora se vienen los trucos.

Dell Olio, emocionado tras la final en los Juegos Olímpicos

El argentino dejó sus sensaciones después de su participación en París 2024. “Estoy muy contento de representar a mi país, aunque tengo sensaciones encontradas y me siento triste porque no me salió el último truco”, afirmó en exclusiva con TyC Sports.

En relación a lo conseguido, deslizó que “fue difícil manejar las emociones cuando se escapaba la medalla, pero a la vez llegar a la final como quinto del mundo es importante”. Además, agregó: “Hice historia, fui el primero en clasificar a una final olímpica y quedé a un truco de la medalla”.