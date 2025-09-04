La comunidad deportiva de un club de Caucete reclama por el levantamiento de una clausura Dirigentes y asociados a la entidad dijeron que si el Juzgado de Paz del departamento otorga una prórroga para presentar las habilitaciones de bomberos, podrán seguir con los campeonatos previstos alentando la actividad deportiva evitando pérdidas económicas como sucede en estos momentos.

Hace poco más de un mes el Club Centro Impulso de la ciudad de Caucete fue clausurado por orden del Juzgado de Paz del departamento, a consecuencia de incidentes de violencia que se suscitaron después de un encuentro deportivo. La sanción se ha prolongado en el tiempo y aunque ha sido levantada parcialmente permitiendo que unos 550 niños puedan ingresar a las instalaciones, a realizar algunas prácticas deportivas, todavía no se autoriza a las autoridades del club a organizar campeonatos u otras actividades similares que son las que posibilitan recaudar fondos muy necesarios para que el club pueda seguir funcionando.

En una especia de asamblea, en la que estuvieron presentes dirigentes de la institución, profesores de las distintas disciplinas que se practican en el lugar, padres y los chicos que a diario concurren a esta entidad deportiva, fue planteada la preocupante situación por la que atraviesa el club ante la imposibilidad de generar recursos para mantener las instalaciones, especialmente en lo que respecta a los servicios básicos como luz y agua.

Pedido de prórroga

El presidente del club, Mauricio Flores, acompañado por los asambleístas Diego Vera y José Luís Sánchez, explicaron que tras la clausura desde el Juzgado de Paz se solicitaron una serie de requisitos, entre ellos la habilitación de la División Bomberos de la provincia de San Juan. El trámite ya se ha iniciado, pero tiene su demora y es por ello que se ha solicitado a la señora Jueza de Paz del departamento una prórroga para presentar esa habilitación, en tanto se los autorice a realizar eventos competitivos que les permita recaudar fondos para el sostenimiento de la entidad.

El pedio ya ha sido presentado formalmente, pero hasta ahora no hubo una respuesta favorable.

El problema es que si no se resuelve pronto esta situación de manera favorablemente, será muy difícil a la actual conducción continuar con las actividades, lo que ocasionará un serio perjuicio deportivo y económico para una institución que lleva años contribuyendo con el desarrollo social de los niños cauceteros.

Variadas actividades

El Club Centro Impulso es una institución pionera del deporte de Caucete, fundada el 1 de mayo de 1949 por un grupo de jóvenes entusiastas con el objetivo de practicar distintos deportes y contar con un sitio para el desarrollo de actividades culturales. Esta entidad ha desarrollado una rica historia social y deportiva en la comunidad, siendo referencia tradicional en varias disciplinas deportivas.

MIRA TAMBIÉN Uno por uno, los deportistas sanjuaninos que competirán en los JADAR 2025

Actualmente, en sus instalaciones ubicadas sobre calle Laprida, a pocos metros de Diagonal Sarmiento, en pleno centro de la ciudad de Caucete, se enseña handball masculino y femenino; vóley femenino; básquet masculino y femenino; futsal masculino y femenino; patinaje artístico; pádel y fútbol 5.

Lamentan las autoridades del club que debido a esta clausura se ha perdido la posibilidad de iniciar la temporada del campeonato de futsal, lo que representa una buena fuente de ingresos que luego son destinados totalmente a mejorar la infraestructura dela institución.