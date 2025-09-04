Si bien este jueves se completará la octava fecha que había postergado sus encuentros a raíz del temporal de Santa Rosa el fin de semana pasado, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya programaron la 9na fecha del Clausura del fútbol sanjuanino.
El certamen que tiene como líder a Unión, repartirá sus encuentros entre domingo y martes.
Con horario de inicio a las 16.30 horas, los encuentros serán los siguientes y con los siguientes arbitrajes:
Domingo 7, 16.30 horas
Rivadavia – Minero / Enzo Montero
Peñarol-Sarmiento / Marcelo Cruz
López Peláez – Carpintería / Sebastián Brizuela
Trinidad – San Lorenzo / Gabriel Montilla
Aberastain – Atenas / Ignacio Aurtenechea
9 de Julio – Unión / Alfredo César
Juventud Zondina – Alianza / Ximena Pacheco
Villa Obrera – Arbol Verde / Federico Quiroga
Martes 9, 16.30 horas
Colón – Marquesado / Rubén Riveros
Libre: Desamparados