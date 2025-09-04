Si bien este jueves se completará la octava fecha que había postergado sus encuentros a raíz del temporal de Santa Rosa el fin de semana pasado, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya programaron la 9na fecha del Clausura del fútbol sanjuanino.

El certamen que tiene como líder a Unión, repartirá sus encuentros entre domingo y martes.

Con horario de inicio a las 16.30 horas, los encuentros serán los siguientes y con los siguientes arbitrajes:

Domingo 7, 16.30 horas

Rivadavia – Minero / Enzo Montero

Peñarol-Sarmiento / Marcelo Cruz

López Peláez – Carpintería / Sebastián Brizuela

Trinidad – San Lorenzo / Gabriel Montilla

Aberastain – Atenas / Ignacio Aurtenechea

9 de Julio – Unión / Alfredo César

Juventud Zondina – Alianza / Ximena Pacheco

Villa Obrera – Arbol Verde / Federico Quiroga

Martes 9, 16.30 horas

Colón – Marquesado / Rubén Riveros

Libre: Desamparados

 

