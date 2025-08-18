La difícil situación de Sportiva La Colonia: la movilización de todo un pueblo para intentar salvar al club Los vecinos de la localidad de Colonia Fiscal en Sarmiento quieren evitar que el club quede excluido del certamen. La crisis económica que vive el club llevó a este grave presente.

A unos 55 kilómetros del centro sanjuanino, se encuentra la sede del Club Sociedad Sportiva La Colonia, en el mismísimo corazón de la localidad de Colonia Fiscal, en Sarmiento. Allí, en el único club que existe en ese pueblo sarmientino, hoy es toda incertidumbre. La crisis económica e institucional llevó a que el club sea sancionado por la Liga Sarmientina de Fútbol y quede excluido del Clausura que comenzará en algunas semanas más.

“Por decisión del Consejo Superior de la Liga Sarmientina de fútbol este próximo torneo del club Social Sportivo La Colonia no participará, los motivos son: falta de Asamblea General Ordinaria, deuda con la Liga, inasistencia a las reuniones de Comisión Directiva, entre otras”, dieron a conocer hace unos días desde la Liga y ese comunicado enardeció al pueblo. Es que Sportiva La Colonia es la institución que capta la pasión del pueblo y el hecho de ir a la cancha los fines de semana es prácticamente el único entretenimiento que tienen esos 3 mil habitantes que residen allí y que entresemana se encuentran abocados a sus actividades laborales en fincas de la zona, en su mayoría. Por eso, el fútbol es el único aliciente para los habitantes colonieros que, de persistir la sanción, deberán esperar hasta el mes de mayo de 2026 cuando inicie el Apertura.

La preocupación del pueblo también se basa en que serán cerca de 200 jugadores entre Primera y Cuarta División y también las Inferiores de Quinta, Sexta y Séptima División quienes se quedarán sin actividad en caso de que se lleve adelante la sanción.

Pero, ¿qué derivó en este presente? Según los hinchas y colaboradores de Sportiva La Colonia, hoy no tienen una Comisión Directiva presente. Si bien el presidente es Alejandro Flores y el vicepresidente es Rubén Moreira, nadie brinda respuestas en la institución. “Se dice que renunció toda la Comisión pero el único que sale a dar la cara es el vice (Moreira) aunque no nos brinda un panorama claro. Toda la gente quiere hacer algo para intentar pagar la deuda y poder jugar, tenemos pensada una movida de socios pero hay muchas contradicciones porque no hay tesorero ni secretario”, expresó uno de los hinchas de La Colonia. Otro grupo de hinchas piensan en realizar un evento artístico, cobrar una entrada y que toda la recaudación sea destinada a pagar la deuda pero ese es el problema: nadie sabe cuánto se adeuda a la Liga.

El club fundado el 5 de junio 1932 no tuvo un año complicado este 2025. Además de lo que se adeuda en la Liga, hay otro pasivo por resolver. La Colonia organiza anualmente dos fiestas: una es la “Fiesta de la Sandía”, en el mes de febrero, y la otra es la “Fiesta del Trabajador del Sur sanjuanino” que se realiza el 1° de mayo. “Se quedó debiendo mucho dinero a proveedores y artistas que hoy la están reclamando. La cifra real nadie la sabe pero es mucho dinero”, comentó otro de los hinchas.

Lo cierto es que las recaudaciones de la Liga Sarmientina no alcanzan para pagar esas deudas. “No se recuperó nada en la Fiesta del 1 de mayo. El boletín de la liga fue el detonante cuando nos enteramos que no podremos participar del Clausura. La gente se enardeció”, expresaron. El primer paso será poner al club al día en Personería Jurídica. Por un Estatuto interno, el club debe llamar a Asamblea cada año antes de la 3ra fecha pero este año no se realizó dicha Asamblea y ese sin dudas fue uno de los ítems que llevaron a la medida.

“El pueblo tiene mil ideas para intentar resolver la deuda pero necesitamos que alguien nos brinde un panorama claro para poder estar en regla y no dejar a todos esos chicos sin jugar. El club es del pueblo y estar tantos meses sin jugar sería lamentable para toda esta gente”, comentaron los hinchas de la institución azulgrana que hoy en día, tienen como único objetivo poner de pie al club de sus amores.