Borgogno valoró el punto de San Martín: “Necesitábamos sumar” El arquero verdinegro fue la figura en Córdoba.

Tras el empate en cero ante Talleres en Córdoba, el arquero de San Martín valoró el resultado: “Nos llevamos un punto importante de una cancha difícil”, dijo Matías Borgogno.

El guardameta verdinegro fue la figura del partido, con atajadas claves para mantener el arco en cero. “Llegó bastante Talleres pero hicimos un buen trabajo”, declaró. Dijo que la ocasión más difícil fue la que le tapó a Rick cuando moría el primer tiempo.

“El punto sirve muchísimo, hay que sumar. Despupes de una semana difícil, necesitábamos sumar”, insistió Borgogno.

Ahora, a San Martín se le viene otro rival directo por la permanencia: Gimnasia de La Plata, el sábado desde las 20 en el Hilario Sánchez.

El Verdinegro ocupa el último lugar de la tabla anual, con 14 puntos. Sin embargo, hoy además está perdiendo la categoría por ser el último en la tabla de los promedios.