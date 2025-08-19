Asumió nuevo presidente en Alfiles: Juan Jesús Cobos

Anoche se realizó la Asamblea General Ordinaria en Sporting Club Alfiles, prevista en el Estatuto Social, donde se aprobaron los ejercicios contables y balance de los ejercicios cerrados al 31/10/2023 y al 31/10/2024, junto a la memorias y gestión de la Comisión Directiva.

También se realizaron elecciones para renovar todos los cargos de la Comisión. Resultando electa y aprobada la lista única presentada, que encabeza Juan Jesús Cobos, que toma la posta que dejó Maximiliano Pallitto.

NUEVA COMISIÓN

Presidente. Juan Jesús Cobos

Secretaria: María Verónica Fuentes

Tesorero: Sergio Mario Martínez

Primer vocal: González Chaul Guillermo

Segundo vocal: Fabricio Martínez

Tercer vocal: Alejandro Tesei

Cuarto vocal: Maximiliano Pallito

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Titular: Javier Ghillardi

Titular: Raúl Montañez

Suplemento: Luis Lorenzo