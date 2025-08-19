Anoche se realizó la Asamblea General Ordinaria en Sporting Club Alfiles, prevista en el Estatuto Social, donde se aprobaron los ejercicios contables y balance de los ejercicios cerrados al 31/10/2023 y al 31/10/2024, junto a la memorias y gestión de la Comisión Directiva.
También se realizaron elecciones para renovar todos los cargos de la Comisión. Resultando electa y aprobada la lista única presentada, que encabeza Juan Jesús Cobos, que toma la posta que dejó Maximiliano Pallitto.
NUEVA COMISIÓN
Presidente. Juan Jesús Cobos
Secretaria: María Verónica Fuentes
Tesorero: Sergio Mario Martínez
Primer vocal: González Chaul Guillermo
Segundo vocal: Fabricio Martínez
Tercer vocal: Alejandro Tesei
Cuarto vocal: Maximiliano Pallito
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titular: Javier Ghillardi
Titular: Raúl Montañez
Suplemento: Luis Lorenzo