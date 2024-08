La fecha 4 del Torneo de Verano que lidera Marquesado, ya tiene árbitros designados La fecha se disputará entre viernes y domingo.

El Torneo de Verano que este fin de semana disputará la 4ta fecha ya tiene las designaciones arbitrales. El certamen que lidera el campeón del Torneo de Invierno Marquesado, disputará la fecha entre viernes y domingo.

El viernes comenzará a las 16 en Santa Lucía cuando se enfrenten Alianza vs. Minero con arbitraje de Diego Gailléz.

El sábado se jugarán cuatro encuentros: Atenas vs. López Peláez se jugará con Sebastián Preziosa como juez, Colón Junior vs. Desamparados se jugará bajo el arbitraje de Eduardo Prior, Juan Díaz arbitrará Picón vs. San Lorenzo, mientras que Alfredo César lo hará en Marquesado vs. Peñarol.

El domingo jugará el resto. San Martín vs. Rivadavia jugarán con Marcelo Cruz como árbitro principal, Villa Obrera vs. Juventud Zondina tendrán a Sebastián Fernández, Carpintería vs. Del Bono jugarán con Nahuel Silva, mientras que Nicolás Naveda dirigirá Trinidad vs. 9 de Julio y por último, Luis Aguirre arbitrará Aberastain vs. Unión.