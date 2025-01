La foto que publicó la esposa de Guillermo Vilas y causó furor entre sus fanáticos Phiangphathu Khumueang compartió la imagen del histórico deportista argentino en su cuenta de Instagram.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de mucho tiempo, la esposa de Guillermo Vilas publicó una imagen suya en las redes sociales e hizo movilizar a los fanáticos del ex tenista argentino. “My handsome” (traducido, mi guapo), fue el mensaje al que acompañó con el emoji de un corazón. En la foto que compartió la tailandesa Phiangphathu Khumueang aparece Willy sentado, haciendo una sutil mueca, con una remera que lleva el nombre de una de sus academias.

Los seguidores de Phiang aprovecharon la oportunidad para dedicarles mensajes de cariño a Vilas. “El más grande, a este sí que nunca lo van a comparar porque nunca nadie va a alcanzar sus logros. Aparte nos hizo empezar a jugar al tenis a unos cuantos. Eterno Willy”, escribió el usuario piripellegrini. “Mi idolo desde que tengo 6 años!! Y el orgullo de todos los argentinos!! Dios te bendiga campeón!!!”, fue el recado de Marcela Fernández. “Siempre está en el corazón de los argentinos que supimos disfrutar su carrera seguir su vida y hoy gcias a ti podemos tener noticias. Me emociono ver tu foto grande Willy!!”, fueron las líneas firmadas por Miriamdays.

El último posteo de la tailandesa en su cuenta de Instagram había sido el 1° de noviembre de 2024, en el que figuraba su hijo menor Guillermo entrando al Country Club de Monte Carlo. En tanto, la última aparición del ex tenista en sus redes había sido el 6 de enero del año pasado, junto a su hija Landinlao, para celebrar el cumpleaños de ella. La anterior de Willy había sido a mediados de 2023, también en la cuenta @phiang_vilas, en la que estaba en un parque con una maceta de flores en la mano.

Por otra parte, la cuenta oficial de Vilas (@vilasguillermook) también se activó en las últimas horas. Con tres posteos consecutivos, repasaron las tapas de los medios internacionales en plena época de esplendor. El Gráfico de Argentina, World Tennis y Tennis Magazine de Estados Unidos, Tennis de France, L’Express y Tennis Magazine de Francia, más Tennis World de Gran Bretaña fueron las portadas elegidas entre 1974 y 1982 para compartir entre los fanáticos.

Este tipo de imágenes generan gran repercusión en la comunidad tenística, ya que no se ve con frecuencia al ganador de 62 títulos profesionales de tenis, que tiene 72 años, reside en Mónaco y padece una enfermedad neurológica con evidentes signos de deterioro cognitivo. La pareja se casó el 21 de mayo de 2016 y tiene cuatro hijos: Andanin, la mayor de 18 años, Landinlao de 12 y e Intila, de 11. El más pequeño es Guillermo Junior. Por los problemas de salud que afectan a Guillermo, Phiang se hizo cargo de la Vilas Tennis Academy que tiene dos sedes, una en Mallorca y la otra en Punta Cana.

A fines del año pasado, su hija mayor, Andanin, habló por primera vez de la salud de su padre: “Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”. En declaraciones realizadas a la revista Hola, añadió que su papá “piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo”.

“Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia. Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar, solamente para aparecer en televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal”, concluyó.