La fuerte autocrítica de Los Pumas tras quedarse sin chances de ganar el título en el Rugby Championship

“Esto nos hace daño”. Las contundentes palabras de Julián Montoya, el capitán de Los Pumas, demuestran que se terminó la ilusión de consgrarse en el Rugby Championship para el conjunto argentino. La derrota por 67-30 ante Sudáfrica no solo dejó en claro la abismal diferencia entre ambos equipos, sino que habrá que mejorar mucho de cara al Mundial de 2027.

“Fuimos capaces de conseguir 30 puntos. Tuvimos nuestras opciones, pero les permitimos sumar demasiados puntos. Esto hace daño, vamos a tener que hablar de lo que pasó”, afirmó el capitán albiceleste.

Por su parte, Felipe Contepomi, Head Coach de Los Pumas, reconoció que el equipo argentino deberá mejorar: “Tienen un equipo muy bueno, por algo son los campeones del mundo. Nosotros vamos a tener que revisar lo que hicimos y tendremos que mejorar indudablemente. Uno quiere medirse contra estos equipos, pero bueno, después hay que estar a la altura”.

Argentina sufrió un duro correctivo en su visita a Sudáfrica en la quinta y penúltima jornada del Rugby Championship, donde los campeones mundiales dieron un gran paso para revalidar su título de la pasada edición.

El apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu fue la gran figura del partido y una auténtica pesadilla para Los Pumas, con 37 puntos en el partido, gracias a tres tries, ocho conversiones y dos penales.

En la última jornada, sudafricanos y argentinos volverán a enfrentarse, el sábado de la próxima semana en Londres.

Será en el marco de una sexta y última jornada a la que Sudáfrica llegará como líder (15 puntos) con un punto de ventaja sobre Nueva Zelanda (14), que este sábado venció 33-24 en el Eden Park de Auckland.

Australia quedó ahora tercera con 11 unidades, mientras que la Argentina ocupa el cuarto puesto con 9 unidades. De esta manera, el conjunto nacional se quedó sin chances de ser campeón.