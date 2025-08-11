La lesión no detiene a Cerúndolo: balance en Toronto y la expectativa del US Open

El argentino Francisco Cerúndolo tuvo que abandonar prematuramente el National Bank Open de Toronto, uno de los torneos más importantes del circuito ATP, debido a una lesión abdominal que le impidió continuar su partido contra Alexander Zverev. Aunque la retirada fue inesperada, el tenista bonaerense deja Canadá con buenas sensaciones y el ánimo en alto tras una temporada que representa su mejor momento en el profesionalismo. Ahora, su foco se traslada hacia un nuevo desafío: el próximo Grand Slam donde buscará seguir consolidando su carrera.

En este artículo repasaremos las expectativas previas al torneo de Toronto, la revisión de sus partidos y cómo llega el tenista al inminente US Open.

Expectativas de cara al torneo

Con su posición actual en el puesto 24 del ranking ATP y un rendimiento sólido en la gira de verano, Francisco Cerúndolo llega a Toronto con aspiraciones reales de avanzar en un torneo de alto nivel. Su capacidad para competir en eventos Masters 1000 y ATP 500 se ha visto respaldada por victorias recientes y una creciente confianza en su juego. No obstante, el sorteo le deparó un desafío mayúsculo: medirse ante Alexander Zverev, uno de los principales cabezas de serie y referente del circuito, lo que supone una prueba exigente para sus aspiraciones.

Pese a las dificultades, Cerúndolo encara el desafío con determinación, utilizando el torneo como preparación de cara a su gran objetivo: el US Open 2025. Allí, en superficie rápida, buscará afianzarse dentro del top 20 y dar un paso importante en su carrera profesional.

Pero, ¿qué pasó en Canadá?

Durante su paso por Toronto, Cerúndolo dejó buenas impresiones en sus primeros encuentros. Mostró un tenis agresivo y sólido, adaptándose bien a las condiciones y desplegando su mejor versión. Sin embargo, la lesión abdominal comenzó a afectar su rendimiento justo en el momento decisivo.

En el partido contra Zverev, el argentino inició con cinta kinesiológica en la zona afectada, lo que indicaba que no estaba al 100%. A pesar del tratamiento fisioterapéutico, su capacidad para sacar con potencia y moverse con agilidad se vio limitada. Algunos puntos clave de su actuación fueron:

Salir a la cancha con una evidente molestia, pero manteniendo la competitividad.

Jugar con agresividad y tiros precisos.

Adaptarse bien a las condiciones del torneo.

Esforzarse para mantenerse en el partido pese al dolor.

Ver limitada su movilidad y potencia al sacar.

Zverev ganó el primer set 6-4, y ante la imposibilidad de continuar, Cerúndolo se retiró al inicio del segundo. El abrazo que le dio Zverev en un cambio de lado fue una muestra de respeto y apoyo en un momento difícil. A pesar de la retirada, la comunidad del tenis valoró su esfuerzo y nivel de juego, confirmando que este es un jugador en ascenso con mucho potencial.

Con la mira en el próximo Grand Slam

Con la gira norteamericana sobre canchas rápidas en pleno desarrollo, el US Open se presenta como el siguiente gran desafío para Francisco Cerúndolo. Este Grand Slam, que se disputa en Nueva York a finales de agosto y principios de septiembre, es uno de los eventos más prestigiosos del tenis mundial y una vitrina clave para cualquier jugador que busca consolidar su carrera.

El tenista llega a este torneo con la intención de recuperarse por completo de su lesión y de aprovechar la confianza acumulada en sus buenos resultados recientes. Su estilo agresivo, combinado con una creciente experiencia, puede ser letal sobre las canchas rápidas del US Open, donde el ritmo y la velocidad del juego exigen la mejor preparación física.

Las casas de apuestas han empezado a ajustar sus cuotas para este evento, donde Cerúndolo es visto como un jugador capaz de avanzar a rondas importantes, aunque no se le considera aún un favorito claro para el título. Su cuota para alcanzar los octavos o cuartos de final es atractiva para apostadores que buscan valor en jugadores con proyección y buen momento de forma.

El argentino deberá mantenerse en óptimas condiciones físicas y mantener su mentalidad positiva para afrontar partidos exigentes ante rivales de elite en Nueva York. Su éxito en este torneo puede marcar un antes y un después en su carrera.

En resumen…

Aunque la lesión abdominal lo obligó a retirarse en Toronto, Francisco Cerúndolo se despide del National Bank Open con la cabeza en alto y la convicción de que está construyendo su mejor temporada. Su crecimiento y desempeño le han permitido consolidarse como uno de los tenistas más destacados de Argentina en la actualidad, ganándose el respeto de expertos, aficionados y casas de apuestas por igual.

El próximo gran reto para este deportista es el US Open 2025, donde buscará sacudirse el mal sabor de boca dejado por la lesión y demostrar que está listo para competir al más alto nivel en un Grand Slam. Con el apoyo de sus seguidores, la experiencia acumulada y una gran determinación, el futuro de este joven talento argentino luce prometedor y seguirá siendo seguido con atención en el circuito mundial.