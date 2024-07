La mamá de Maligno Torres contó por qué no vio la histórica actuación de su hijo BaAmy Gil Yapur, madre del campeón olímpico en BMX freestyle, reveló entre lágrimas el motivo por el cual no pudo presenciar la consagración de su hijo en París 2024.

En una emotiva entrevista, Amy Gil Yapur, madre de José “Maligno” Torres, compartió la razón por la cual no pudo ver en vivo la histórica actuación de su hijo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Torres, quien se consagró campeón olímpico en la disciplina de BMX freestyle, logró la primera medalla de oro para Argentina en esta edición de los Juegos.

“Yo no lo vi. Mi hija me dijo primero que podía ser medalla y luego sobre el podio. Cuando entré a verlo ya le habían dado la medalla”, contó Amy entre lágrimas. La madre del medallista explicó que no tenía ninguna televisión cerca para seguir la competencia en directo.

Amy también relató a TN cómo su hijo comenzó a utilizar la bicicleta a los 13 años junto a su hermano gemelo y cómo, con el tiempo, ambos se convirtieron en competidores profesionales. “El empezó de cero, no existía nada. Cuando fue ganando terreno pudo conseguir algunos sponsors”, recordó.

El apodo “Maligno” tiene una historia particular. Según Amy, nació porque José es “un loco para montar” la bicicleta cuando compite. Este apodo se ha convertido en un símbolo de su destreza y valentía en el deporte.

Con una puntuación de 94,82, José “Maligno” Torres se subió a lo más alto del podio, llenando de orgullo a su familia y a todo el país. “Sos un genio, Maligno. Tengo rebosante el pecho de tanto orgullo”, le escribió su madre en un mensaje tras la consagración.