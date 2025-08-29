La nueva dirigencia de Desamparados ya puso primera: amnistía para socios, trabajos en la cancha y pago al plantel A dos semanas de haber asumido, Martín Sassul detalló el panorama con el que se encontró en el club. El lunes será día de anuncios en Puyuta.

Exactamente a dos semanas de haber asumido como nueva dirigencia, la Comisión que encabeza Martín Sassul ya puso primera en el objetivo de poner de pie a Sportivo Desamparados. Si bien los primeros 15 días fueron de puro estudio y orden en la institución, ya comienza a palparse el cambio y desde la semana próxima serán más notorios.

Es que el lunes se anunciarán novedades en varios aspectos: la reorganización en Escuelita de fútbol e Inferiores, amnistía para socios, beneficios que tendrán los hinchas que se asocien, además que iniciará la obra para finalizar la construcción de los baños. Sin contar que ya comenzaron las tareas en el campo de juego y también se abonó parte de la deuda que se tiene con el plantel.

“Han sido dos semanas de puro trabajo, de ordenamiento y a la vez de ir metiéndose de lleno en la vida institucional de Desamparados. Es una responsabilidad enorme la que hemos asumido y si bien vamos a paso lento, vamos bien”, expresó Sassul, que lleva dos semanas en la presidencia del Víbora.

El lunes será día clave en Desamparados. Uno de los objetivos clave en sus promesas de campaña fue aumentar la masa societaria que hoy posee el club y en ese sentido desde esta próxima semana se anunciará una moratoria para socios y ese mismo día se habilitará la amnistía. Es decir quienes alguna vez fueron socios de Sportivo podrán volver a ser socios activos abonando la cuota del mes corriente y una cuota de multa, en pocas palabras con $20 mil pesos estos hinchas recuperarán su carnet y podrán ser parte activa del club. “El hincha tiene que entender la importancia de ser socio, se hará acreedor de las entradas para ver a Sportivo en el mes pero lo más importante es que el ingreso de los socios es algo que hoy el club necesita más que nunca”, comentó el presidente.

Además, mientras se avanza con negociaciones con distintos locales comerciales para tratar de conseguir beneficios para los socios, ya se concretó el acuerdo con Hiper Libertad donde los socios tendrán importantes descuentos en ese hipermercado. “La idea es sumar más locales o empresas para que los socios de alguna manera tengan más beneficios”, agregó Sassul.

Desamparados tiene prácticamente cerrado el convenio con AccesFan, lo que le permitirá al socio abonar directamente vía online y a la vez adquirir sus entradas mediante QR para asistir a los encuentros del Víbora, de esta manera también estará habilitado la metodología de pago con billeteras virtuales, algo que no estaba en funcionamiento en Desamparados.

También el lunes se conocerá en detalles como trabajarán Escuelita de Fútbol e Inferiores. Uno de los primeros cambios ya se dio con la salida de Mariano Pérez de la conducción técnica de la Cuarta División. Estos proyectos en categorías formativas del club estarán encabezados por la Comisión de Fútbol que integran Lucas Ceballos, Emanuel Guirado, Silvio Prieto, Juan José Corzo y Martín Preziosa.

En cuanto al campo de juego ya hace varios días que comenzaron los trabajos para tratar de mejorarla. Como primer medida fue poner en funcionamiento el tractor que no se encontraba en uso por falta de batería. Como ya no es época hábil para realizar resembrado, como alternativa se le colocó 200 kilogramos de fertilizante. También ya se trabaja en la reparación de los pisos de las plateas y en unos días también se comenzará con la obra para terminar los baños, esta es una obra que data de la gestión de Juan Valiente y se encuentra con un avance del 60%.

En Desamparados uno de los temas principales es la deuda de tres meses con el plantel de Primera División que dejó la gestión anterior. Con respecto a eso, la nueva dirigencia ya pudo abonar un porcentaje de la misma, en este caso pagando a los futbolistas que más lo necesitaban. “Entendemos la desesperación de los jugadores porque están dando todo por esta camiseta, tenemos un acuerdo con los chicos de tratar de saldar esa deuda y en esta semana pudimos pagarle aunque sea un porcentaje de esa deuda. Con respecto al mes de agosto que se vence el 10 de septiembre, ese será el primer sueldo abonar en nuestra gestión y vamos a pagar del 1 a 10 de cada mes, como corresponde”, expresó el presidente.

Mientras esperan que llegue un nuevo lote de indumentaria de Retiel y avanzan con negociaciones para seguir sumando sponsors y publicidades que signifiquen un ingreso económico al club, en Desamparados todo es esperanza en miras a cumplir su 106° aniversario. “Vamos paso a paso y tranquilos, me da tranquilidad que tengo un grupo hermoso de gente que va trabajar por mejorar el club que amamos asi que le pido al hincha que confíe y se acerque hacerse socio, hoy lo necesitamos más que nunca”, cerró el presidente puyutano.