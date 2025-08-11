La prueba “Tierra de Gigantes” cuenta las horas: convocará a atletas de todo el país La competencia se disputará el próximo domingo y tendrá las distancias que van desde 7 kilómetros a los 60 kilómetros. También habrá una clínica deportiva.

El trail running vuelve a convocar al más alto nivel de atletas del país. Será este domingo 17 cuando se dispute la prueba “Tierra de Gigantes” que tendrá varias distancias que van desde los 7 a los 60 kilómetros.

La prueba es una competencia de trail que congrega atletas de montaña de distintas partes del país. A través de su paisaje, los atletas podrán apreciar desde cumbres de nieves, montañas y sierras hasta ríos, valles y un cielo abierto.

Las distancias serán de 60 kilómetros, 42K, 32K, 24K, 14K, 7K. En tanto que por ser el Día del Niño, habrá un “Desafío Kids”.

La competencia partirá desde el Kayak San Juan, ubicado sobre Ruta 60 metros antes del Paredón del Dique de Ullum.

La categoría mayor, de 60 kilómetros partirá a las 4 de la madrugada, a las 6 lo harán los 42K, a las 7 quienes corran 32K, los 24K partirán a las 8 de la mañana, a las 8.30 largarán los 14K y a las 9 lo harán quienes compitan en 7K. Los pequeños que disputen el Desafío Kids tendrá lugar a las 12 horas, la premiación para todas las categorías será a las 17.

Además de la competencia, durante ese fin de semana se desarrollará una clínica deportiva donde participarán también los atletas sanjuaninos integrantes de la Selección argentina Andrea Nazara y Franco Oro quienes buscan fondos para llegar al Mundial Canfranc Pirineos. Las charlas tendrán lugar el viernes 15 en el hotel Albertina frente a Plaza 25. Quienes asistan podrán -de manera voluntaria- colaborar con los sanjuaninos con algún monto económico.

Habrán profesionales médicos como Nicolás Zain (cardiólogo del Deporte), Claudia Montion (nutricionista),Natalia Saleme (psicóloga y couch ontológica), Mauro Terluk (kinesiólogo y fisioterapeuta) y Guillermo Navarro (Lic.en Educación Física y técnico en Emergencias prehospitalarias).

Para más información comunicarse al 2645855174