La sanjuanina Delfina Dibella venció a la lluvia y pudo completar el Mundial de ciclismo El certamen que se realiza en Zurich tuvo a la ciclista local como única representante de la provincia. Fue una de las 9 ciclistas latinas que logró terminar la dura prueba.

En la madrugada argentina de este jueves, se desarrolló la prueba de pelotón del Campeonato Mundial de ciclismo que se realiza en Zurich, Suiza. En la categoría Damas Junior, la sanjuanina Delfina Dibella le hizo frente a la dura prueba y logró ser una de las 9 ciclistas latinas que lograron terminar la prueba.

La sanjuanina terminó en la ubicación 83° a 11 minutos y 03 segundos de la campeona la británica Cat Ferguson quien completó los 73 kilómetros en 1 hora, 54 minutos y 48 segundos. Segunda fue la española Paula Ostiz y tercera la eslovaca Viktoria Chladonová.

En total fueron 110 ciclistas de todo el mundo las que compitieron pero solo completaron la prueba 9 ciclistas latinoamericanas, entre ellas la sanjuanina. Sin dudas un gran logro para la joven deportista local.

Al término de la prueba, la sanjuanina le contó a DIARIO DE CUYO cómo fue su experiencia: “Al comienzo dábamos una vuelta a un circuito en Zurich y después encarábamos el primer puerto de 5 kilómetros que era donde se iba a romper el grupo. Al principio me costó un poco la ubicación con un clima no muy lindo, hubieron caídas por la lluvia pero después me fui acomodando y me sentí en su nivel por haber estado corriendo en Bélgica, después me empezó a costar por la subida y la lluvia”, comentó la ciclista.

“Lo más importante es que pude terminar la carrera y fue una gran experiencia por poder afrontar una carrera ante estas condiciones, había mucho descenso y con la lluvia en algún momento tuve temor, llegué a marcar 88km/h en las bajadas y con la lluvia fue una locura”, comentó.

“Me llevo esto como un gran recuerdo. Me voy muy feliz de poder haber vivido esta experiencia ante las mejores del mundo en mi categoría”, cerró la sanjuanina.