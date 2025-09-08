La sanjuanina Maribel Aguirre se impuso en Venado Tuerto en una prueba que contó con casi 400 ciclistas La rawsina se quedó con el triunfo en la categoría damas que contó con un pelotón de 39 competidoras del país. Además, Abril Capdevila fue sexta.

El ciclismo volvió a tomar las calles de Venado Tuerto con la 19ª edición del Gran Premio Ciudad de Vebado Tuerto, organizada por el Club Ciclista Mario Mathieu. En el tradicional circuito callejero de 1300 metros, casi 400 corredores de todo el país y de países vecinos brindaron un espectáculo inolvidable ante una multitud que colmó las veredas durante toda la jornada. Entre las categorías participantes y los ganadores del día hubo triunfo sanjuanino que vino de la mano de Maribel Aguirre.

La rawsina se impuso en categoría damas que contó con un pelotón de 39 ciclistas, segunda fue Alejandra Prezioso (Selección Uruguay) y tercera Jennifer Francone (San Francisco, Córdoba). En tanto que la otra ciclista de San Juan, Abril Capdevila, culminó en la sexta posición.

La competencia reunió a 391 ciclistas, convirtiéndose una vez más en uno de los eventos más convocantes del calendario. Desde los más pequeños hasta la categoría de elite, el programa incluyó pruebas vibrantes en todas las divisiones, con definiciones ajustadas y un gran nivel técnico.

En la prueba principal, el triunfo fue para Sergio Fredes, representante del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), oriundo de Ranchos. El podio se completó con el uruguayo Leonel Rodríguez Ramos (Náutico y Pesca Boca Cufré) y su compatriota Juan Caorsi Olivera (Armonía Cycles Club).

Damas (39 participantes)