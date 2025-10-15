Llegar a un nivel, cuesta. Pero sostenerse es más duro aún y para la sanjuanina Verónica Wittke ese fue el desafío doble: volver y mostrar su vigencia. El Desafío Ichura es una competencia de trail running que se realiza anualmente en Chilecito, La Rioja y es elegida por muchos sanjuaninos para participar en alguna de las variantes de distancias que ofrece (12K, 22K, 37K y 50K) por senderos y terrenos agrestes, obligando a los corredores a sortear obstáculos naturales como cañadones y desniveles. La edición 2025 tuvo el retorno a la Ultradistancia por parte de una de las mejores exponentes que tiene San Juan y que –por diferentes motivos- pasaron algunos años para que se diera el retorno: Verónica Wittke.
Contenta por el resultado y por cómo se dio todo, Verónica comentó: “Son muchas cosas que tengo para contar. A esta carrera me la había puesto como objetivo a principio de año, que en realidad yo quería volver a correr una distancia larga, desde 2021 que no corría una ultra y había decidido que fuese en Ichura que es una carrera que ya conozco, conocía el circuito, sabía que estaban bien marcados los puestos de abastecimiento.
Le tengo mucho cariño, aparte, esta carrera me daba como una seguridad extra y por eso también la elegí para volver a correr distancia larga y me sentí muy bien porque pude cumplir con lo que había planificado, que era ser siempre muy conservadora, no llegar nunca a la sensación de ardor en las piernas, a la sensación de que me falte el aire, siempre fui un puntito más abajo de eso. De hecho, el día anterior habíamos estado hablando con Juan (Manzano), de cómo correr y me decía que corrieran los 20 kilómetros primeros como entrada en calor yo le dije: no, voy a correr toda la carrera como si fuese una entrada en calor.
Cuando llegué al kilómetro 30, iba muy cómoda y sabía que ahí venía una subida importante y llegué fresca como para poder trotarla un poquito para arriba y de ahí ya lo que me quedaba, los últimos 12 kilómetros que eran muy corribles, tratar de ir lo más rápido que se pueda, pero bueno, la verdad que no llegué al límite en ningún momento, así que he terminado bastante entera.
Ahora siento el dolor en el cuerpo, propio de estar muchas horas corriendo, pero lo normal, así que estoy muy contenta, ya más adelante intentaré bajar tiempos,
pero por ahora mi objetivo que era volver a esta distancia lo cumplí, volví a vivir la alegría, el placer de correr de noche, que eso me encanta porque te demanda toda una atención plena en el sendero, no puedes pensar en otra cosa”.
Clasificación 50K Damas
1ª Verónica Wittke (San Juan) 7h21m16s
2ª Silvina Bruno (La Pampa) 7h40m22s – a 19m05s
3ª Cintia Sosa Chasampi (Catamarca) 8h04m50s – a 43m33s
4ª Andrea Garassi (Buenos Aires) 8h31m18s – a 1h10m01s
5ª Natalia Gómez (San Juan) 8h53m43s – a 1h32m26s