La selección de San Juan prepara detalles para el Nacional que se jugará en Misiones El equipo que conduce Matías Illanes intensificó su preparación antes del viaje a la Mesopotamia.

El combinado de la Liga Sanjuanina de Fútbol viajará a la provincia de Misiones para disputar el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas Masculino 2025, que se desarrollará del 3 al 8 de noviembre bajo la organización del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

La Selección Sanjuanina de Futsal ultima detalles para participar en una nueva edición del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas Masculino 2025, competencia que reunirá a los mejores representativos del país y que este año tendrá como sede a la provincia de Misiones, del 3 al 8 de noviembre.

El certamen, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, contará con la presencia de equipos provenientes de distintos puntos del país, que buscarán quedarse con el título nacional. San Juan integrará la Zona B, junto a Formosa, Ushuaia y San Nicolás, en un grupo que promete paridad y duelos intensos desde la primera jornada.

El seleccionado dirigido por Matías Illanes se encuentra en la recta final de su preparación. El entrenador aún no definió la lista definitiva de jugadores que representarán a la provincia, aunque se espera que el plantel emprenda viaje hacia Misiones entre el domingo y lunes próximos, con la ilusión de ser protagonistas del torneo.

En el debut, San Juan se medirá frente a la Liga Formoseña de Fútbol, para luego enfrentar a San Nicolás y cerrar la fase de grupos ante Ushuaia. Los mejores de cada zona avanzarán a las instancias decisivas, en busca del título que consagre al nuevo campeón nacional.

Grupos

Zona A

Liga de Futbol de Posadas Misiones

Liga de Futbol de Bariloche

Liga de Futbol de San Luis

Liga de Futbol Sur de Rio Gallegos

Zona B

Liga Formoseña de Futbol

Liga de Futbol de Ushuaia

Liga de Futbol de San Nicolás

Liga de Futbol de San Juan

Zona C

Liga de Futbol de Apóstoles Misiones

Liga Oficial de Futbol de Rio Grande

Liga Marplatense de Futbol

Zona D

Asociación Rosarina de Futbol

Liga de Futbol de Rio Turbio

Liga Santiagueña de Futbol

Fixture

1ra Fecha – Miércoles 05 de Noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

09.30 hs Liga Formoseña de Futbol vs Liga de Futbol de San Juan

2da Fecha – Jueves 06 de Noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

16: Liga de Futbol de San Juan vs Liga de Futbol de San Nicolás

3ra Fecha – Viernes 07 de Noviembre

Estadio Polideportivo Santa María

16: Liga de Futbol de Ushuaia vs Liga de Futbol de San Juan