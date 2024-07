La Selección tuvo una práctica liviana antes de viajar a Miami para meterse de lleno en la gran final Los titulares ante Canadá hicieron tareas regenerativas, mientras que el resto se movió con intensidad en el Red Bull Training Center.

La Selección Argentina de Lionel Messi no descansa tras conseguir el pase a la final en la Copa Argentina 2024. Este miércoles la delegación volvió las prácticas en el Red Bull Training Center con dos grupos diferenciados, ya que los titulares ante Canadá hicieron tareas regenerativas y el resto trabajó con intensidad pensando en el próximo rival: Uruguay o Colombia.

Los que ingresaron anoche (Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás González, Exequiel Palacios y Lautaro Martínez) se movieron a la par de la segunda tanda en medio de una calurosa mañana. Para ellos hubo tareas con pelota en espacios reducidos y secuencias de defensa-ataque.

Al grupo se lo vio con buen semblante, en especial a Messi, Rodrigo De Paul y Ángel Di María, quienes se divirtieron un rato mientras estuvieron sentados en el banco de la cancha auxiliar. O al menos eso pudo apreciarse por las fotos oficiales que la Asociación del Fútbol Argentino subió a través de las redes sociales. Sonrisas, chistes y complicidad luego de lograr parte del objetivo.

La buena noticia es que ningún futbolista terminó con molestias tras el 2-0 en el MetLife de Nueva Jersey, donde Lionel Scaloni reemplazó a Nicolás Tagliafico para cuidarlo porque arrastraba una tarjeta amarilla (otra lo dejaba sin la lucha por el título) y porque Marcos Acuña, la variante en el lateral izquierdo, no llegará al 100 por ciento desde lo físico por culpa de una molestia muscular.

El Huevo sufrió diferentes lesiones, como una pubalgia, a lo largo de esta última temporada en Sevilla. Sin embargo, en el inicio de la gira antes de la Copa América 2024, el cuerpo técnico lo notó muy bien: fue titular en el amistoso frente a Ecuador, repitió en el debut contra Canadá en Estados Unidos y sumó minutos ante Chile.

Entrenamiento de Marcos Acuña en la Selección Argentina

Los movimientos de Marcos Acuña en la primera práctica de la Selección Argentina previa a la final de la Copa América 2024 (@Argentina)

La Selección Argentina viajará esta misma tarde rumbo a Miami, la última parada, aunque está previsto que cambie el hospedaje de cara al posible último partido de Di María con la camiseta celeste y blanca. Esta vez se instalará en el sur de la Florida, específicamente en el Hotel Coral Gables, y tendrá nuevamente tiempo libre hasta la cena, que coincidirá a su vez con el partido entre Colombia y Uruguay.

A partir de mañana la Scaloneta trabajará por la tarde en la Universidad de Florida (UFI), ya con todos a la par, para que Scaloni empiece a delinear el equipo que presentará el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El camino de la Selección Argentina rumbo a la gran final de la Copa América 2024

20/6: 2-0 vs. Canadá

25/6: 1-0 vs. Chile

29/6: 2-0 vs. Perú

4/7: 1-1 (4-2) vs. Ecuador

9/7: 2-0 vs. Canadá