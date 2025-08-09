Leandro Romagnoli tras la derrota de San Martín: “No fuimos superados, hay que levantar cabeza” El técnico del Verdinegro analizó la caída ante Sarmiento de Junín, un rival directo.

Leandro Romagnoli técnico de San Martín, analizó la derrota ante Sarmiento de Junín, dijo que tiene fuerzas para seguir y que “hay que levantar cabeza rápido”, teniendo en cuenta que por la próxima fecha visitará a Talleres en Córdoba y luego recibirá a Gimnasia de local.

“Es una derrota inmerecida porque no era para perderlo, son golpes duros porque son rivales directos. Veníamos bien, asegurando 3 puntos en casa y sumando un buen punto en Rosario, por eso perder contra un rival directo golpea pero hay que reponerse rápido para ir a Talleres en una cancha difícil. Insisto, hay que levantar cabeza rápido”, expresó el Pipi.

En un análisis más técnico-táctico, el DT expresó: “No hicimos un mal partido en el primer tiempo. Lo que buscamos con los cambios en la segunda parte era tener la pelota, en el PT fue más directo, buscamos con Escalante tener más la pelota los primeros 10 o 15 del ST y creo que lo logramos porque tuvimos alguna situación con Tijanovic. Después fue un partido muy trabado, muy luchado, jugado muy por arriba. Estos son partidos que tenes que estar atento los 90 minutos porque en alguna falla perdés. Creo que no sufrimos tanto, generamos un poquito más que el rival pero por un detalle mínimo terminas perdiendo”, analizó.

Consultado sobre su continuidad, Romagnoli dijo que tiene fuerzas para seguir y la ilusión intacta de lograr una mejoría con San Martín: “Las fuerzas están y uno vino acá sabiendo la situación del club, creemos en los jugadores y podemos sacarlo adelante, veo una mejoría del equipo pero bueno a veces podemos tener un traspié como el de hoy. No fuimos superados por el rival, perdimos por un detalle. No queda otra que levantar la cabeza”, expresó.