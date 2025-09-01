Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección ¿será su última convocatoria? El equipo de Lionel Scaloni se prepara para la doble fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi llegó este lunes al país junto a su familia para la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, la Pulga se sumará al plantel de la Albiceleste para entrenarse a partir de las 18, con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto en el Monumental.

Durante el fin de semana llegaron otros futbolistas, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero, y se espera que se sumen algunos más.

Estos partidos tienen un significado particular para el capitán, Lionel Messi. El astro rosarino ha confirmado que esta doble fecha será la última por Eliminatorias con la Selección Argentina. Esto convierte al choque contra Venezuela en el Monumental en una ocasión potencialmente histórica, ya que podría ser su último partido por los puntos en el país.

Aunque el camino en las Eliminatorias llega a su fin para Messi, su futuro con la Selección Argentina aún contempla importantes compromisos. Más allá de exhibiciones programadas contra la Vinotinto y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos, la Albiceleste tiene pendiente la Finalísima ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Messi, actualmente, se encuentra disputando la final de la Leagues Cup con Inter Miami este mismo domingo.

Ante el anuncio de Messi, la reflexión de Scaloni resalta la importancia de “disfrutarlo ahora”, una frase que resuena con la trascendencia de estos próximos encuentros.

La agenda de la Selección argentina

Lunes 1 de septiembre

18.00 Entrenamiento (cerrado)

Martes 2 de septiembre

17.00 Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a la prensa)

Miércoles 3 de septiembre

Conferencia Scaloni en horas del mediodía (horario a confirmar)

17.00 Entrenamiento (cerrado)

Jueves 4 de septiembre

20.30 ARG vs. VEN en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate.

Viernes 5 de septiembre

11.00 Entrenamiento (cerrado)