Lionel Scaloni confirmó que tiene “bastante decidido” el equipo de la Selección Argentina ante Paraguay El entrenador de la Albiceleste reveló en conferencia de prensa que los once ante la Albirroja serán "casi los mismos" que los que golearon a Bolivia aunque todavía tiene "alguna duda".

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de realizar la última práctica con el pantel completo y en el previa de viajar a Asunción para enfrentar a Paraguay este jueves desde las 20.30 por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa y dio indicios de los once para visitar a la Albirroja.

“Tengo bastante decidido el equipo, va a ser bastante similar al del último partido, con Bolivia. No se los confirmé a ellos, tengo alguna duda”, aseguró el director técnico ante los medios. Con la vuelta de Emiliano Martínez tras la suspensión, las únicas dudas son en el ataque.

La presencia del Dibu por Gerónimo Rulli podría no ser la única variante. Con Alexis Mac Allister, Eno Fernández y Roddrigo De Paul como fijas en la mitad de la cancha, Lionel Messi y Julián Álvarez en la delantera, la principal incógnita pasa por la inclusión de Lautaro Martínez en el tridente o un volante más, con Gio Lo Celso y Leandro Paredes como opciones.

Una de las grandes sorpresas de los últimos días fue la baja de Lisandro Martínez, que viajó desde Manchester con un dolor en la espalda que le impedirá jugar y en su lugar fue citado Facundo Medina, de quien reveló que se pagó su propio pasaje para estar.

“Lo de Lisandro no lo esperábamos. Aparentemente tenía solo un dolor pero al llegar acá se incrementó, le hicieron estudios y no está para jugar. Por eso llamamos a Facundo Medina, que quiero recalcar que se sacó el pasaje solo”, dijo ante los medios. “Es algo valorable. Es genial porque no formaba parte ni siquiera de la prelista, pero fue a hablar con su entrenador, sacó el pasaje y llegó esta mañana. Es un mensaje para todos su compañeros”, completó.