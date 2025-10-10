Los cuatro partidos clave que le quedan a San Martín, dos con rivales directos por el descenso La victoria frente a San Lorenzo le dio aire al Verdinegro. Si bien se acercó a sus rivales en la tabla anual, necesita ganar la mayoría de los puntos en juego y que sus competidores dejen unidades en el camino.

El triunfo de San Martín frente a San Lorenzo por 1-0 en el Nuevo Gasómetro le dio aire y esperanzas al equipo de Concepción para tratar de salvar la plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.

Aunque todavía está complicado en la tabla anual, en la que está penúltimo, solamente superando por dos puntos a Aldosivi, lo cierto es que los tres puntos que se trajo de Buenos Aires esta tarde lo acercaron a los equipos que tiene arriba.

Con un partido más que sus rivales, con excepción de Sarmiento de Junín que debe dos encuentros, San Martín tiene 23 puntos en la Tabla Anual. Quedó apenas a uno está Talleres de Córdoba que suma 24, Godoy Cruz que tiene 26, Sarmiento 27, Banfield 28 y Gimasia y Esgrima de La Plata 29 al igual que Newell’s.

Quedan cuatro partidos por jugarse, es decir 12 puntos en juego. El Verdinegro dirigido por “Pipi” Romagnoli está obligado a sumar la mayor cantidad de unidades y, de reojo, mirar los resultados de sus competidores que luchan por no descender.

Lo bueno: en el camino se encontrará con dos rivales directos. El domingo 19 recibirá a Independiente desde las 18 horas, el 2 de noviembre visitará a Godoy Cruz en Mendoza reeditando el clásico cuyano, el 9 de noviembre en Concepción recibirá a Lanús y cerrará el 16 de noviembre en Mar del Plata contra Aldosivi.