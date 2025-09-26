Los deportistas de San Juan y una agenda competitiva en el país Tobías Martínez, Franco Oro, Soledad Sánchez y Belén Sánchez estarán presentes en distintas disciplinas de Alto Rendimiento.

Los deportistas sanjuaninos que son parte del programa de Alto Rendimiento de la provincia, tendrán su calendaio de este fin de semana con varias disciplinas y en diferentes punto del país y de la provincia.

Automovilismo: Las TC Pick Up abrirán la Copa de Oro de TC Pick Up en el Autódromo Ciudad de Paraná, el próximo fin de semana. Entre los 19 inscriptos está el sanjuanino Tobías Martínez, con la Chevrolet S10 n° 107, del RUS Med Racing, que fue el último piloto clasificado para entrar en la lucha directa por el título. Mariano Werner, que aún no ganó, se quedó con la etapa regular y sumó 15 puntos extras. No obstante, el liderazgo de la punta de la Copa comienza compartido por Juan Pablo Gianini y Agustín Canapino, con 16 unidades.

Cronograma – TC Pick Up – Paraná

Sábado 27 de septiembre

9.10 a 9.35 – 1° Entrenamiento

11.00 a 11.43 – 2° Entrenamiento

16.16 a 16.50 – Clasificación

Domingo 28 de agosto

9.15 a 9.25 – 1ª Serie – 5 vueltas

9.40 a 9.50 – 2ª Serie – 5 vueltas

13.50 a 14.20 – Final TCPU – 18 vueltas o 30 minutos

Duatlón: Organizado por la Asociación Cordillerana de Triatlón, este domingo 28 de septiembre, se disputará el Duatlón Cordillerano “Copa Rafa Méndez”, que tendrá como escenario el Circuito San Juan Villicum. El sábado 27, a las 16 horas será la acreditación para adultos y kids; a las 18 la charla técnica y 18:45 el reconocimiento del circuito.

El domingo, a las 8:30 será la apertura del área de transición; a las 9:30 se largará el duatlón, con 5K de pedestrismo, 20K de ciclismo y 2,5K de pedestrismo. A las 11 será la largada del duatlón Kids y para las 12 está prevista la premiación.

Mundial de trail: Se está disputando el Campeonato Mundial de trail y montaña en la localidad española de Canfranc, en la zona de los Pirineos de España, muy cerca del límite con Francia, con la presencia de cuatro sanjuaninos en la selección nacional.

El jueves corrió el km vertical Belén Sánchez, este viernes lo hizo Soledad Sánchez en Short trail (45 km). El sábado 27 será el turno de la distancia mayor, los 82 km del Long trail, que se pondrán en marcha a la una de la mañana, hora de nuestro país. Será el momento para que Franco Oro dispute su sexto mundial y Andrea Názara el primero representando a la Argentina. Serán 5.700 metros de desnivel positivo y en el recorrido, los participantes cruzarán el Parque Nacional de los Pirineos Atlánticos.